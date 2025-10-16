telecinco.es 16 OCT 2025 - 14:00h.

Este proyecto, que está avalado por la Academia de nutrición y dietética, cuenta con recetas y menús para comer más vegetales

Más de la mitad de la población busca comenzar una dieta más saludable y sostenible en su día a día, pero no saben cómo empezar

Compartir







Una alimentación equilibrada es uno de los puntos fundamentales para conseguir un estilo de vida saludable, pero no siempre es fácil llevar un menú variado y rico en nutrientes para nuestro organismo. Te presentamos un tip, avalado por la Academia de nutrición y dietética, que te ayudará a lograr ese objetivo.

Laura González, responsable de nutrición de Nestlé España, ha explicado en ‘Vamos a Ver’ qué es el ‘Veggie Plato’ de Nestlé: “Es una herramienta muy sencilla y visual para promover una alimentación más verde y equilibrada”, afirmaba. Mediante este recurso se muestra cómo combinar los alimentos para conseguir platos completos basados en vegetales.

La herramienta, diseñada en forma de plato, muestra las proporciones y combinaciones óptimas de los diferentes grupos de alimentos que deberían estar presentes en una comida o cena plant-based equilibrada. Aunque se basa en alimentos de origen vegetal, pueden llevar lácteos y huevos también. “El ‘Veggie Plato’ de Nestlé nació como respuesta a los cambios de los hábitos alimentarios de los españoles”, explicaba Laura González.

Además, el ‘Veggie Plato’ no está pensado solo para personas vegetarianas o veganas: “Está pensado para cualquier persona que, por salud o por variar su dieta, desee comer más vegetales sin complicarse”, afirmaba la responsable de nutrición.

Queremos seguir una dieta más sostenible

Según datos del observatorio Nestlé de la nutrición, más de la mitad de la población quiere seguir una dieta más sostenible en su día a día, pero dos de cada tres no saben cómo hacerlo. Esta herramienta busca ayudar a lograr estos objetivos.

Para acceder a toda la información, puedes visitar su página web, dónde encontrarás recetas deliciosas, menús, y consejos para ponerlos en práctica con el ‘Veggie Plato’.