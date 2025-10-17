¡Chollazo!: El proyector que todos quieren ahora está a mitad de precio

telecinco.es 17 OCT 2025 - 13:15h.

Convierte cualquier pared en cine con este proyector 4K XIWBSY con Android 12 y apps integradas como Netflix y YouTube

Cada vez más hogares están dejando de lado la televisión tradicional y apostando por proyectores que ofrezcan una experiencia más envolvente. El Proyector 4K XIWBSY combina versatilidad, potencia y facilidad de uso para transformar cualquier pared en tu sala de cine personal o tu espacio de trabajo. Su soporte extraíble y plegable de 360° permite proyectar en cualquier ángulo sin perder estabilidad, algo que marca la diferencia frente a modelos estándar.

Además, este proyector no solo destaca por su proyección, incorpora funciones pensadas para que todo sea más cómodo. Con resolución nativa FHD 1080P, HDR10 y una relación de contraste de 20.000:1, los colores se ven vivos y los detalles claros, incluso en entornos con mucha luz. Sus 35.000 lúmenes garantizan imágenes brillantes y nítidas, llevando la experiencia visual un paso más allá. Y ahora está rebajadísimo en Amazon con el descuento del 50%.

Lo mejor de este producto

Soporte 360° extraíble y plegable : máxima versatilidad para colocar el proyector donde quieras sin perder estabilidad.

: máxima versatilidad para colocar el proyector donde quieras sin perder estabilidad. Imagen de alta calidad: brillo de 35.000 lúmenes, contraste 20.000:1 y HDR10 para colores vivos y detalles nítidos.

brillo de 35.000 lúmenes, contraste 20.000:1 y HDR10 para colores vivos y detalles nítidos. Enfoque automático y corrección trapezoidal: ajuste rápido de la imagen, zoom de 100% - 50% y pantalla gigante de hasta 300 pulgadas.

ajuste rápido de la imagen, zoom de 100% - 50% y pantalla gigante de hasta 300 pulgadas. Android 12 y apps integradas : acceso a más de 8.000 aplicaciones, incluyendo Netflix, YouTube y Prime Video, además de reflejo WiFi desde smartphones.

: acceso a más de 8.000 aplicaciones, incluyendo Netflix, YouTube y Prime Video, además de reflejo WiFi desde smartphones. Silencioso y multidispositivo : sistema de refrigeración que mantiene el ruido por debajo de 25 dB y puertos HDMI, USB y audio para todo tipo de conexiones.

: sistema de refrigeración que mantiene el ruido por debajo de 25 dB y puertos HDMI, USB y audio para todo tipo de conexiones. Uso profesional y soporte 24/7: ideal para reuniones o presentaciones, con suite Office integrada y atención al cliente disponible en cualquier momento.

Comprar en Amazon por 149,98€

Por qué elegir este modelo

Mientras otros proyectores requieren ajustes constantes o solo funcionan en habitaciones oscuras, el XIWBSY se adapta a distintos entornos y necesidades. Su combinación de brillo, enfoque automático, compatibilidad multidispositivo y sistema operativo moderno lo hace tan útil para cine en casa como para presentaciones de oficina.

Para quién es ideal

El Proyector 4K XIWBSY está pensado para quienes quieren disfrutar de cine en casa sin necesidad de tener televisón, así como para profesionales que necesitan un equipo versátil para presentaciones.

Lo que más gusta a los usuarios

Entre quienes ya lo han usado, destacan especialmente la calidad de imagen y la nitidez que consigue con su resolución FHD 1080P y HDR10, así como la facilidad para ajustar la pantalla con el enfoque y la corrección automática.

El proyector 4K XIWBSY está Amazon con descuento del 50%.

El Proyector 4K XIWBSY combina calidad de imagen, versatilidad y facilidad de uso en un solo dispositivo.

