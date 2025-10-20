Este es el portátil de Acer que todo gamer necesita: ¡ahora con un descuentazo de 350 €!

telecinco.es 20 OCT 2025 - 13:07h.

El Acer Nitro V viene equipado con un Intel i9, NVIDIA RTX 5060 de 8 GB, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB. Es una "bestia parda" perfecta para el gaming.

Los mejores ordenadores gaming del 2025 que arrasan en potencia y diseño

Te gusta jugar a videojuegos, y te gusta hacerlo bien. Si quieres tener una experiencia gaming redonda en cualquier parte, necesitas un equipo como el Portátil gaming Acer Nitro V. ¿Por qué? Porque, aunque viene sin sistema operativo, no hay juego que se resista a su gráfica NVIDIA de última generación ni a su Intel Core i9. La tecnología de gráficos más avanzada está en su interior, y vas a poder disfrutar de ella con un descuento de 350 € gracias a esta oferta.

Es el portátil perfecto para gamers, creadores de contenido y profesionales en general. El rendimiento de su procesador, gráfica, SSD y RAM lo hace idóneo para cualquier carga de trabajo exigente, ya que logra un rendimiento excepcional en todos los frentes, hasta en el de la conectividad Wi-Fi. Te va a encantar.

¿Por qué lo recomendamos?

Tiene un procesador Intel Core i9 y una gráfica RTX 5060 con lo que ofrece un rendimiento brutal en juegos punteros.

El disco duro SSD de 1 TB se compagina perfectamente con los 32 GB de RAM, anulando tiempos de carga.

Tiene un doble sistema de refrigeración que mantiene el rendimiento al máximo sin sobrecalentamiento.

A nivel de conectividad y sonido, es top.

Portátil gaming Acer Nitro V

Si por algo te va a interesar el Portátil gaming Acer Nitro V es por su rendimiento. Con la combinación de procesador Intel Core i9, la gráfica RTX 5060, el SSD de 1 TB y los 32 GB de RAM, no hay juego que se le resista. Puede con los últimos lanzamientos a buena calidad gráfica usando su tecnología de IA de NVIDIA, y además ofrece una fluidez de imagen total gracias a los 165 Hz de su pantalla de 15,6 pulgadas, que va a resolución Full HD. Si quieres jugar, editar contenido o trabajar en cualquier ámbito, este equipo no te va a defraudar en absoluto.

Es ideal si eres un profesional del entorno audiovisual o si eres un jugón muy exigente. Además, pesa unos 2 kg y no se sobrecalienta, por lo que te lo puedes llevar a donde quieras para seguir jugando, y te va a sorprender su autonomía. Sin duda, no te va a defraudar.

¿Tiene buenas reseñas?

Solo en PcComponentes, este portátil tiene un total de más de 1.500 valoraciones con una media de 4,4 sobre 5. Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado, la satisfacción es inmensa por su relación calidad-precio:

"Portátil gaming gama media con una relación calidad-precio excelente. Buen comportamiento en juegos."

"Es un portátil de gama media, muy bien equilibrado, con el que poder jugar, editar, trabajar o estudiar. Con capacidad para ampliar la RAM y el almacenamiento."

"Es increible la relación precio-valor de este producto. La compre para renderizar imagenes con AI ya que viene con la RTX 4050 y un procesador intel de serie 13 que era justo lo que necesitaba."

