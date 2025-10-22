telecinco.es 22 OCT 2025 - 13:19h.

Si tienes el Bono Cultural Joven, puedes suscribirte a Movistar Plus+ por solo 3,25€ al mes y disfrutar del mejor deporte y la cultura a un precio muy reducido.

Compartir







¿Los planes de peli y manta son tus favoritos ahora que llega el frío? ¿O eres más de no perderte ni un solo partido de tu equipo? La buena noticia es que no tienes por qué elegir. Si este 2025 has cumplido 18 años y has solicitado el Bono Cultural Joven, puedes disfrutar de la oferta de contenidos en streaming más amplia en Movistar Plus+. También si lo solicitaste el año pasado y todavía tienes saldo pendiente para gastar.

La suscripción a Movistar Plus+ incluye el mejor deporte, los últimos estrenos de cine, las mejores series originales y una propuesta de contenido para todos los gustos. Y lo mejor es que con el Bono Cultural Joven podrás disfrutar de todo esto (y más) durante todo un año por solo 39€ (o 3,25€ al mes). Si quieres saber cómo aprovechar la promoción y qué ver esta semana en Movistar Plus+, ¡toma nota!

Suscríbete a Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven

Qué ver esta semana en Movistar Plus+

La idea de aprovechar el Bono Cultural Joven para suscribirte a Movistar Plus+ te va a gustar más cuando sepas todo el contenido del que vas a poder disfrutar esta semana. Además, es el mejor ejemplo de la variedad que vas a encontrar siempre en la plataforma de streaming.

Real Madrid - Juventus : el partidazo de la jornada de la Champions League. Dos de los mejores equipos de Europa se verán las caras en el Santiago Bernabéu este miércoles 22 de octubre a partir de las 21:00 horas.

: el partidazo de la jornada de la Champions League. Dos de los mejores equipos de Europa se verán las caras en el Santiago Bernabéu este miércoles 22 de octubre a partir de las 21:00 horas. Genk - Betis : el mejor partido de la jornada de la Europa League también está en Movistar Plus+ . El jueves 23 de octubre a las 21:00 horas, la visita del conjunto de Pellegrini a Bélgica.

: el mejor partido de la jornada de la Europa League también está en . El jueves 23 de octubre a las 21:00 horas, la visita del conjunto de Pellegrini a Bélgica. Estreno de 'La acompañante' : un drama conmovedor que llega a Movistar Plus+ el viernes 24 de octubre para hacernos reflexionar sobre los vínculos y la manera en la que las relaciones condicionan nuestra vida.

: un drama conmovedor que llega a el viernes 24 de octubre para hacernos reflexionar sobre los vínculos y la manera en la que las relaciones condicionan nuestra vida. Valencia - Villareal: la semana termina el sábado 25 de octubre a las 21:00 horas con un derbi de la Comunidad Valenciana que siempre es emocionante.

Suscríbete a Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven

Cómo suscribirte a Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven

Todos los contenidos anteriores están incluidos en la suscripción a Movistar Plus+ de 39€ al año con el Bono Cultural Joven, además de:

Un estreno de cine al día.

Las mejores series originales e internacionales.

El mejor partido de LaLiga, la Champions y la Premier League de la jornada.

Toda LaLiga Hypermotion.

El mejor partido de cada jornada del US Open y Wimbledon, los 12 torneos del Masters 1000 y los partidos más importantes de Roland Garros.

Los mejores encuentros de la Euroliga, rugby, golf y pádel.

Si te lo estás preguntando, no necesitas ser de Movistar Plus+ para acceder a este plan ni tener contratado ningún otro producto de fibra o móvil. Además, incluye 2 reproducciones simultáneas, estés o no en la misma ubicación, y acceso multiplataforma (Smart TV, móvil, tablet o consola).

Ahora puedes ver LaLiga con Movistar Plus+, estrenos de cine o series con el plan del Bono Cultural Joven por solo 39€ al año. Si lo prefieres, la plataforma tiene otra oferta mensual de 9,99€ al mes, pero en este caso está limitada a un máximo de cuatro meses. El plan anual compensa mucho más al disfrutar de todo el contenido durante 12 meses por un precio muy bajo.

Así puedes suscribirte paso a paso

¿Cómo usar el Bono Cultural Joven en Movistar Plus+? Ahora puedes suscribirte en unos pocos pasos por solo 3,25€ al mes.

Crea una cuenta en Movistar Plus+ y al suscribirte, selecciona la opción del Bono Cultural Joven como método de pago. Introduce tu tarjeta del bono. Recibirás un código de 6 dígitos por SMS para validar la compra. Responde a la pregunta de seguridad que estableciste en el momento de hacer el registro. La web te redirigirá de nuevo a Movistar Plus+ para finalizar la compra y acceder al instante a tus contenidos favoritos por solo 39€ al año.

Suscríbete a Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven

Otros planes y precios para quien no tiene el Bono Cultural Joven

Movistar Plus+ también es para ti si no acabas de cumplir 18 años. De hecho, tienen una de las promociones más potentes de todas las plataformas de streaming actuales por su precio y todos los contenidos que incluye el plan.

Movistar Plus+ mensual : incluye exactamente lo mismo que el plan del Bono Cultural Joven (lo mejor del deporte, los últimos estrenos de cine y series, más de 80 canales... ). Tiene un precio de 9,99€ al mes , seas del operador que seas y sin permanencia.

: incluye exactamente lo mismo que el plan del Bono Cultural Joven (lo mejor del deporte, los últimos estrenos de cine y series, más de 80 canales... ). Tiene un , seas del operador que seas y sin permanencia. Movistar Plus+ anual : con todos los contenidos y las ventajas del plan mensual, pero por 99,90€ al año . El beneficio de esta suscripción es que disfrutas durante 12 meses por el precio de 10.

: con todos los contenidos y las ventajas del plan mensual, pero . El beneficio de esta suscripción es que disfrutas durante 12 meses por el precio de 10. Movistar Plus+ Todo el Fútbol: si eres futbolero y no te conformas con los mejores partidos de cada jornada, puedes contratar el paquete Todo el Fútbol por 115€ al mes y tendrás acceso a todos los partidos de todas las competiciones (nacionales e internacionales).

Suscríbete a Movistar Plus+ desde 9,99€ al mes

¿Con cuál de todos los planes de Movistar Plus+ te quedas? La plataforma tiene el mejor deporte, los grandes clásicos de cine, los estrenos que acaban de pasar por la gran pantalla y las series más premiadas (como 'Sirat' o 'Sorda', candidatas al Óscar), además de 80 canales y todo el entretenimiento que puedas imaginar. Y si además tienes el Bono Cultural Joven (o vas a solicitarlo antes del 31 de octubre que termina el plazo), tienes al alcance de la mano los mejores contenidos a un precio reducido. ¡Solo 39€ al año!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.