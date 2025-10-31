Esta batidora no puede faltar en tu cocina: llévate la Moulinex QuickChef por solo 39 €

telecinco.es 31 OCT 2025 - 11:19h.

10 velocidades, 1000 W de potencia, diseño 3 en 1 con accesorios, mango ergonómico y hasta 15 años de reparaciones gratis. La vas a querer.

Las 10 mejores batidoras del 2024: ¿de vaso, de varillas o de mano?

Estás empezando a experimentar en la cocina, pero todavía no tienes algo con lo que dejar las salsas con la textura perfecta, o elaborar buenos batidos para merendar. Necesitas una buena batidora, y la Batidora de mano Moulinex QuickChef es una de las mejores que puedes encontrar ahora mismo. Tiene una potencia de 1000 W, con 10 velocidades, cuchillas extrafuertes, accesorios y, para rematar, un descuento del 20%.

Es muy fácil de usar, pero también muy potente. Te hará la vida mucho más fácil en la cocina, ofreciendo resultados de auténticos profesionales. Tanto si estás empezando, como si llevas tiempo cocinando, es perfecta para ti.

¿Por qué la recomendamos?

El motor de 1000 W tritura todo lo que le eches gracias, también a su cuchilla de 4 hojas.

Tiene 10 velocidades ajustables y trabaja hasta un 30% más rápido que los modelos convencionales.

Cuenta con protección antisalpicaduras para que tu cocina no sufra.

Viene con vaso medidor de 800 ml, varillas batidoras y picadora de 500 ml.

Batidora de mano Moulinex QuickChef

Por su potencia y por su comodidad. Por eso la Batidora de mano Moulinex QuickChef es tan buena cuando la comparas con el resto de batidoras del mismo estilo. Su sistema Powelix hace que las cuchillas generen una fuerza con la que mueven los ingredientes hacia el centro, mejorando el corte y haciendo que las mezclas queden más homogéneas y sin grumos de ningún tipo. Además, puede triturar desde fruta hasta frutos secos o hielo en segundos y, si usas el botón Turbo, acelerarás aún más el proceso sin forzar el motor. Es ideal para hacer cremas, salsas, batidos o lo que quieras, más aún con las varillas, picadora y vaso medidor que se incluyen con la compra.

Un indispensable de toda cocina, pensado sobre todo para quienes disfruten experimentando con la repostería o estén empezando a cocinar. Si quieres un utensilio práctico y que valga para todo, no busques más. Lo tienes aquí.

¿Tiene buenas reseñas?

Las reseñas de esta batidora de mano son muy positivas tanto por su potencia como por su eficacia al cortar gracias a su cuchilla. Esto es lo que más destacan sus compradores, junto a otros aspectos que verás en las valoraciones que hemos recopilado:

"Gran calidad. Estaba acostumbrado a batidoras de 350 a 500 W. Con 1000 W sobra por todos los lados."

"Buena batidora de mano. Tiene buena potencia y tritura perfecto. Tiene 4 hojas la cuchilla y se nota en el resultado. Los accesorios muy útiles. Buena calidad."

"Hace dos semanas que la tengo y es una maravilla... tiene una gran potencia incluso sin ponerla al máximo ni turbo... Sustituye al mismo pack que tenía desde hace más de 20 años."

