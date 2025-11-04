telecinco.es 04 NOV 2025 - 12:14h.

Con una potencia de 40 kPa, una autonomía de 65 minutos y un tubo flexible con luz LED, la Conga Rockstar RS90 Pet Flex es perfecta para tu hogar.

Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

Compartir







Olvídate de barrer y de usar aspiradoras con cable. La tecnología ya te hace la limpieza doméstica mucho más fácil gracias a las nuevas aspiradoras sin cable, y más con modelos como la Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex. Esta en concreto es famosa por su diseño versátil y adaptable a cualquier superficie, gracias entre otras cosas a su brazo flexible, pero también por su cepillo antienredos ideal para casas con mascota, su potencia de 40 kPa, su autonomía de más de una hora, ¡y el descuentazo que la deja en 129 €!

Un aspirador inalámbrico que usarás en casa, pero también cuando limpies el coche o incluso cuando quieras dejar perfecto el pelo de tu mascota, ya que cuenta con accesorios para todos estos casos. Ha sido diseñado para facilitarte la vida.

PUEDE INTERESARTE Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

¿Por qué la recomendamos?

Tiene una potencia de 40 kPa que va genial en cualquier superficie, con una autonomía de hasta 65 minutos sin parones.

El tubo flexible llega a todas partes y su luz LED facilita mucho la limpieza.

Tiene un cepillo HairOut que evita enredos y no necesita limpieza manual.

El depósito de 500 ml te permite limpiar más a cambio de menos vaciados.

Comprar en Cecotec por ( 199 ) 129 €

Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex

Si tienes mascotas en casa, la Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex es justo lo que necesitas. El cepillo mixto HairOut se lleva toda la suciedad, evitando los enredos, gracias a su diseño dentado, por lo que no tendrás que limpiarlo tampoco al terminar de aspirar. Además, su autonomía y su modo Auto, que ajusta la potencia en base a la suciedad, te garantizan una limpieza de lo más completa en el hogar sin parones ni complicaciones, aunque también la puedes usar para limpiar el coche, las cortinas o lo que quieras gracias a sus cabezales intercambiables. Hasta puedes darle un repaso a tu perro gracias al accesorio Pet Style, perfecto para cuidar su pelaje. Es un modelo que lo tiene todo pensado.

Por eso mismo es tan recomendable en cualquier tipo de hogar. Aunque tengas poco espacio, te vendrá de perlas, ya que su soporte de pared garantiza una buena carga sin ocupar apenas espacio cuando lo usas. Son todo facilidades con ella.

Comprar en Cecotec por ( 199 ) 129 €

¿Tiene buenas reseñas?

Solo hay que echar un vistazo a las valoraciones de los usuarios para comprobar que las reseñas de esta aspiradora coinciden casi siempre en lo mismo: están encantados con su capacidad para aspirar pelo de mascotas. A continuación, puedes leer algunas:

"Estoy encantada con mi nueva aspiradora. Tiene mucha potencia y un montón de accesorios para poder limpiar cada rincón. La batería dura para varias limpiezas y es muy cómoda de usar con el tubo flexible."

"La aspiradora hace poco ruido, es potente, y además dispone de accesorios para poder cepillar y aspirar pelos de animales, lo probé con mis gatos y va genial."

"¡Me encanta! Tengo un perro que suelta mucho pelo y ninguna aspiradora lograba quitarlos del todo,con esta como tiene muy buena succión y tantos accesorios viene genial cuando tienes un peludo en casa."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.