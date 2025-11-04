Telecinco.es 04 NOV 2025 - 12:45h.

Desde piezas para la vajilla, hasta joyeros o decoraciones: todo lo que puedes encontrar en este calendario de adviento con una oferta especial

Accede a la oferta de SHEIN con un precio de 21,79€ para las diez primeras unidades diarias y el resto a su precio original, ¡no te lo pierdas!

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los calendarios de adviento son siempre un acierto para celebrar la cuenta atrás hacia estas fechas tan especiales y llenas de magia. Los calendarios de adviento son una opción perfecta tanto para regalar como para darte un capricho durante el mes de diciembre.

Las opciones son miles, pero SHEIN presenta su nuevo calendario de adviento premium para convertir cada día de diciembre hasta el día de Nochebuena en una sorpresa festiva, elegante y al alcance de todos, con una oferta diaria increíble. Con su lema “Una Navidad brillante con SHEIN HOME” la marca quiere celebrar la cuenta atrás de una manera única y especial.

El calendario cuenta con 24 compartimentos en los que podrás encontrar detalles decorativos con motivos navideños y distintas sorpresas para llenar de estilo y personalidad cada rincón del hogar en estas fechas. Pero no solo eso, también podrás conseguir gadgets prácticos que llenan de ilusión cada día previo a la Navidad.

¿Qué incluye el calendario de adviento?

Elementos de vajilla, decoraciones de Navidad para el hogar y distintos objetos prácticos como joyeros portátiles son algunos de los objetos que componen este calendario de adviento. Esta edición limitada combina un diseño cuidado con detalles festivos para llenar cada hogar de magia de una manera accesible y memorable.

SHEIN tiene una oferta especial por un tiempo limitado y en unidades reducidas con la que podrás conseguir este calendario de adviento. Las primeras diez unidades diarias están sujetas a la promoción, con un precio de 21,79€. Al acabarse esas unidades, su precio volverá a ser de 191,59€ durante ese mismo día. ¡Toma nota! ya está disponible en su página web. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar sin el tuyo?