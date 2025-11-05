telecinco.es 05 NOV 2025 - 13:38h.

Autonomía de 60 minutos, sistema ciclónico sin pérdidas de potencia, limpieza con un solo gesto y peso de unos 2 kg. Esta aspiradora es perfecta.

No hay nada peor que barrer los suelos de casa y tener alfombras, moquetas y mascotas. El combo definitivo para desesperarse al limpiar puede ser cosa del pasado si tienes un aspirador como la Aspiradora sin cable Dyson Cyclone v10 Total Clean. ¿Por qué? Porque cuenta con cabezales antienredos y listos para atrapar todo tipo de suciedad en cualquier suelo, una potencia de 150 AW, una autonomía de 60 minutos y un descuentazo de 100 €. ¡Casi nada!

Es la aspiradora que necesitas si tienes mascotas en casa, si quieres una solución para limpiar cualquier superficie al momento o si te gusta tener tu coche limpio como la patena. Te lo hace todo mucho más fácil.

¿Por qué la recomendamos?

Aspira con 150 AW de forma constante y sin perder nada de fuerza aunque la batería esté llegando a su final.

Tiene 60 minutos de autonomía máxima, con baterías intercambiables.

Viene con cabezales antienredos y para todo tipo de suciedad, desde polvo hasta residuos grandes.

Pesa solo 2,6 kg, no hace ruido y se vacía con solo pulsar una palanca.

Comprar en Dyson por ( 479 ) 379 €

Aspiradora sin cable Dyson Cyclone v10 Total Clean

El arma secreta de la Aspiradora sin cable Dyson Cyclone v10 Total Clean es que tiene una tecnología ciclónica que logra separar fácilmente el polvo del aire, haciendo que no pierda potencia de succión aunque el depósito esté a punto de llenarse. No se atora, y está perfectamente sellada para que ni una sola partícula se salga de dentro, manteniendo un ambiente más limpio. Además, como tiene los cabezales Motorbar y Fluffy, logra desenredar el pelo al momento y también es capaz de capturar hasta los residuos más grandes son facilidad. En definitiva, te hace la limpieza mucho más fácil gracias a todo esto y, también, a su diseño convertible, perfecto para limpiar el interior del coche, y su batería que aguanta hasta 1 hora de uso.

Es una aspiradora que vale para cualquier hogar, sobre todo para aquellos en los que hay animales o se acumula mucha suciedad. Lo limpia todo en todas partes, pesa poco y además para vaciarla solo tienes que hacer un gesto, sin mancharte las manos. Más fácil, imposible.

¿Tiene buenas reseñas?

Este aspirador no tiene buenas, sino buenísimas reseñas. En la web de Dyson, acumula más de 10.600 con una valoración media de 4,6 sobre 5, destacando su versatilidad, potencia y ergonomía. Puedes leer algunas a continuación:

"Calidad y precio insuperables. Aspira muy bien y los accesorios son de mucha calidad. He tenido varias de otras marcas, con durabilidad escasa y perdida de cualidades al poco tiempo. Con la Dyson, desde el principio, la calidad se ve muy diferente."

"Es una maravilla. No pesa mucho, tiene mucha autonomía y muchísima potencia, además de la comodidad de ser inalámbrico"

"Gran potencia de succión, porque elimina todo el polvo superficial que pueda haber y se nota mucho más limpio el suelo, además no se queda la suciedad en el cepillo y el filtro se quita y limpia muy fácil y sin ensuciar."

