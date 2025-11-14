telecinco.es 14 NOV 2025 - 12:55h.

Tecnología Mini LED, procesador NQ4 AI Gen3, sonido Dolby Atmos y pantalla antirreflejos: la experiencia 4K más envolvente de Samsung.

Las mejores smart TV del 2025 para transformar tu salón en un cine en casa

Ver tus series favoritas o una película épica nunca había sido tan impresionante. El modelo Samsung Neo QLED TQ55QN90F está ahora con un 47 % de descuento en El Corte Inglés y redefine la forma de disfrutar del entretenimiento en casa. Gracias a la tecnología Mini LED 4K, su nivel de contraste, brillo y nitidez es simplemente espectacular, y revela cada detalle, incluso en las escenas más oscuras.

Además, su procesador NQ4 AI Gen3 mejora la imagen y el sonido en tiempo real, y su sistema Dolby Atmos con Q-Symphony crea un sonido envolvente que parece provenir de todas partes. Todo ello en una pantalla antirreflejos, ideal para cualquier tipo de luz, y con un diseño sin bordes que se integra con elegancia en cualquier salón.

TV Neo QLED MiniLED Samsung

Características destacadas:

Pantalla: tecnología Neo QLED 4K Mini LED con Quantum Matrix Technology y Neo Quantum HDR+.

Procesador: NQ4 AI Gen3 con IA para optimizar imagen y sonido.

Contraste y color: Ultra Viewing Angle y Real Depth Enhancer Pro para más detalle y profundidad.

Antirreflejos: disfruta de una visualización perfecta en cualquier condición de luz.

Sonido: Dolby Atmos y Q-Symphony para una experiencia 3D envolvente.

Smart TV: sistema Tizen con acceso directo a Netflix, Disney+, HBO Max y más.

Gaming: frecuencia de actualización de 165 Hz, FreeSync Premium Pro y Motion Xcelerator Turbo+.

Diseño: cuerpo metálico ultrafino sin bordes y soporte elegante.

Comprar en El Corte Inglés por ( 1799 € ) 949 €

Imagen y sonido que parecen de cine

La combinación de mini LED con la tecnología Quantum Matrix logra negros más puros, blancos más brillantes y un contraste de otro nivel. Su procesador con inteligencia artificial analiza cada escena para ofrecer una calidad de imagen optimizada y el sonido Dolby Atmos llena la habitación sin necesidad de altavoces adicionales. Es ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica sin salir de casa.

¿Para quién es ideal?

Amantes del cine y las series que valoran imagen y sonido de calidad superior.

Jugadores exigentes que buscan fluidez y baja latencia.

Hogares con salones luminosos gracias a su pantalla antirreflejos.

Quienes desean un televisor de diseño elegante y moderno.

Opiniones de usuarios

Los usuarios destacan la definición del color y la nitidez incluso en escenas oscuras, así como el sonido inmersivo y la fluidez en videojuegos. Muchos mencionan la potencia del procesador con IA y la rapidez del sistema operativo Tizen. Algunos subrayan que, aunque su precio original es elevado, con el 47 % de descuento ofrece una calidad de gama alta a un precio excelente.

Si buscas una televisión inteligente con un diseño excepcional, gran potencia y una calidad de imagen sin igual, esta Samsung Neo QLED 4K es una apuesta segura. Con un 45 % de descuento, ahora es el momento perfecto para convertir tu salón en una auténtica sala de cine.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.