165 niños y niñas defienden los derechos de la infancia en el Congreso de los Diputados

telecinco.es 20 NOV 2025 - 17:16h.

En un pleno infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS, los más pequeños han debatido sobre derechos, deberes y nuevas tecnologías

La actividad Diputados por un Día se enmarca en el programa educativo de Aldeas Infantiles SOS, “Abraza tus Valores”, que cumple su vigésimo octava edición

Este jueves 20 de noviembre, en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 165 niños y niñas de distintas provincias se han convertido en Diputados por un Día y han ejercido su derecho a la participación en un pleno celebrado en el Congreso de los Diputados. Esta actividad forma parte del programa educativo “Abraza tus Valores”, que impulsa Aldeas Infantiles SOS y que, desde hace 28 años, promueve la educación en valores dentro y fuera del aula.

La Cámara Baja ha sido el espacio desde el que los escolares han debatido sobre derechos, deberes y entornos digitales, han expuesto y votado sus propuestas y se han comprometido a llevarlas a cabo para contribuir al ejercicio efectivo de los derechos de la infancia dentro y fuera del entorno digital.

El pleno ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig.

Durante la jornada, los y las portavoces de los ocho centros escolares han tomado la palabra para abordar temas esenciales vinculados a los derechos de la infancia y al uso de las nuevas tecnologías. “Todos merecemos un colegio seguro, profesores que nos escuchen y materiales para aprender”, ha pronunciado Mireya Fernández Jiménez, de 5º de Primaria, en representación del colegio Ramón y Cajal, de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Algo que, Vega Gómez Ruano (6º de Primaria) desde el colegio Miguel de Cervantes, de Mocejón (Toledo), ha completado diciendo: “Hemos visto muchos casos de maltrato a través de internet, el último en Andalucía… creemos que tiene que haber más control, dedicación y atención a los menores, y leyes más duras para castigar a los acosadores”.

Tras los discursos, los portavoces han presentado 16 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones, dando así un cierre democrático a un pleno que puso en el centro sus voces y preocupaciones.

El programa “Abraza tus Valores” busca también involucrar a las familias, así, las actividades propuestas pueden realizarse tanto en el aula como en casa, reforzando la idea de que la educación en valores debe ir más allá del colegio. Además, facilita un manual para que en casa las familias puedan desconectarse de las pantallas y tener mejores momentos y de calidad con sus hijos e hijas.

Sobre Aldeas Infantiles SOS

Su misión es atender a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a aquellos que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.