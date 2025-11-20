AliExpress revoluciona el Black Friday con descuentos de hasta el 80% en tecnología, hogar y mucho más

telecinco.es 20 NOV 2025 - 14:04h.

Aprovecha las rebajas del Black Friday de AliExpress y hazte con los productos que llevas tiempo queriendo a un precio imbatible

El Black Friday AliExpress ya está aquí y, como cada año, se convierte en esa cita marcada en rojo en el calendario para quienes saben que es la oportunidad perfecta para adelantar regalos de Navidad, darse un capricho, o renovar algún dispositivo. Hablamos de auténticos chollos que combinan precios bajos con productos que realmente merecen la pena. Y lo mejor es que, además de las ofertas por el Black Friday AliExpress, se suman los cupones y códigos descuento que convierten cada compra en una oportunidad difícil de igualar.

TELE5E03: 3 euros OFF en compras mínimas de 18 euros

3 euros OFF en compras mínimas de 18 euros TELE5E04: 4 euros OFF en compras mínimas de 26 euros

4 euros OFF en compras mínimas de 26 euros TELE5E09: 9 euros OFF en compras mínimas de 59 euros

9 euros OFF en compras mínimas de 59 euros TELE5E15: 15 euros OFF en compras mínimas de 89 euros

15 euros OFF en compras mínimas de 89 euros TELE5E20: 20 euros OFF en compras mínimas de 139 euros

20 euros OFF en compras mínimas de 139 euros TELE5E30: 30 euros OFF en compras mínimas de 209 euros

30 euros OFF en compras mínimas de 209 euros TELE5E40: 40 euros OFF en compras mínimas de 279 euros

40 euros OFF en compras mínimas de 279 euros TELE5E50: 50 euros OFF en compras mínimas de 329 euros

50 euros OFF en compras mínimas de 329 euros TELE5E70: 70 euros OFF en compras mínimas de 499 euros

Este 2025, AliExpress vuelve a poner toda la carne en el asador con el Black Friday. La plataforma refuerza su apuesta en las categorías que más triunfan en estas fechas y, para que no tengas que perder tiempo navegando entre miles de opciones, hemos preparado una selección con 5 propuestas que destacan por su equilibrio entre calidad, prestaciones y precio. Todas ellas llegan con rebajas muy atractivas y, además, se pueden combinar con los códigos de descuento. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo!

Las mejores ofertas del Black Friday de AliExpress

Xiaomi TV A 32: una smart TV compacta con sonido envolvente

La Xiaomi TV A 32 es la prueba de que una smart TV pequeña puede ofrecer mucho más de lo que se espera. Con sus 32 pulgadas resulta perfecta para espacios reducidos, pero no por ello renuncia a una buena experiencia visual. Los colores se muestran vivos y equilibrados, lo que hace que cualquier serie, película o incluso un partido de fútbol se disfrute con claridad. El sonido es otro de sus grandes puntos fuertes, ya que incorpora tecnologías como Dolby Audio, DTS-X y DTS Virtual:X, que logran un efecto envolvente difícil de encontrar en modelos de este tamaño. A todo esto se suma un acabado metálico elegante que encaja en cualquier ambiente, aportando sensación de calidad y durabilidad.

En el Black Friday AliExpress el descuento es de 15 euros, pero si aplicas los códigos descuento disponibles, podrás llevártelos aún más rebajados.

Comprar en AliExpress por 113€

Cafetera de cápsulas Brutelle 3 en 1: Tecnología y sabor en formato compacto

El café de cápsulas se ha convertido en un básico en muchos hogares, pero no todas las cafeteras ofrecen la potencia y versatilidad que deberían. La Brutelle 3 en 1 destaca por su depósito de 700 ml, suficiente para varias tazas sin tener que rellenar constantemente, y por sus 1400 W de potencia que aseguran un calentamiento rápido. Los 20 bares de presión marcan la diferencia, el resultado es un café con crema y sabor intenso, como el que se espera de una buena cafetería. Además, su diseño compacto encaja en cualquier rincón de la cocina. Su precio habitual es de 74,14 euros, pero con el descuento por el Black Friday se queda en 65,14 euros.

Comprar en AliExpress por 74,43€

Smartphone Realme GT 7T 5G: Potencia y batería para todo el día

Los móviles son siempre protagonistas en las ofertas del Black Friday de AliExpress, y este realme GT 7T lo demuestra. Con el nuevo procesador MediaTek 8400-MAX, el rendimiento está asegurado incluso en tareas exigentes. La batería de 7000 mAh es un auténtico titán, aguanta jornadas largas sin necesidad de cargar, y cuando toca hacerlo, la carga ultra rápida de 120 W devuelve la energía en minutos. La pantalla de 6,8’’ con refresco de 120 Hz ofrece fluidez tanto en juegos como en navegación, y su diseño global lo convierte en una opción muy interesante frente a marcas más caras. En un mercado saturado, lo que marca la diferencia es tener potencia, autonomía y pantalla de calidad en un mismo dispositivo.

En esta campaña baja nada menos que 40 euros, un precio que lo coloca entre los mejores chollos del Black Friday de AliExpress.

Comprar en AliExpress por 320,80€

Apple AirPods 4 con cancelación de ruido y carga MagSafe

Los auriculares inalámbricos ya no son un lujo, son casi imprescindibles. Los AirPods 4 llegan con cancelación activa de ruido, perfecto para el día a día. La carga MagSafe con USB-C añade comodidad, y el diseño sigue siendo ligero y fácil de llevar en cualquier bolsillo. En el Black Friday de AliExpress, los auriculares son de los productos más buscados porque combinan tecnología con uso práctico. Estos AirPods cumplen con lo que se espera de la cuarta generación: sonido equilibrado, conexión estable y un estuche para aumentar la autonomía.

Su precio baja de 79,99 euros a 70,99 euros, una rebaja de 9 euros que los convierte en una opción muy tentadora. Y si aplicas los cupones que AliExpress ha facilitado este Black Friday, el ahorro puede ser aún mayor.

Comprar en AliExpress por 80,39€

ILIFE A12 Pro Robot Vacuum: Limpieza inteligente y sin esfuerzo

La limpieza del hogar ha cambiado con los robots aspiradores, y el ILIFE A12 Pro es un buen ejemplo. Con navegación LIDAR, se mueve con precisión por la casa evitando obstáculos y cubriendo cada rincón. La función de aspirar y fregar en un solo dispositivo ahorra tiempo, y la potencia de succión de 3000 Pa asegura que incluso la suciedad más difícil desaparezca. Además, cuenta con sistema de autovaciado, lo que significa menos mantenimiento y más comodidad. El control desde la app o el mando lo hace fácil de usar, y en el Black Friday de AliExpress este producto se queda en 73,5 euros, perfecto para quienes quieren un hogar limpio sin dedicar horas.

Comprar en AliExpress por 82,50€

El Black Friday de AliExpress se ha consolidado como una de las grandes citas del año para quienes buscan ahorrar sin renunciar a calidad. La verdadera ventaja está en aprovechar las ofertas junto con los cupones y códigos descuento que la plataforma pone a disposición, porque es ahí donde el ahorro se multiplica. Lo que hemos destacado son solo algunos ejemplos de los mejores chollos que puedes encontrar, pero la campaña es mucho más amplia y abarca desde electrónica de última generación hasta productos para el hogar y moda.

