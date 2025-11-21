Con YoConecto, aprender tecnología es más fácil y si no… que se lo digan a Leo Harlem

telecinco.es 21 NOV 2025 - 12:16h.

Leo Harlem se convierte en el aliado perfecto para dar voz a quienes quieren aprender a usar la tecnología sin complicarse

Fundación Cibervoluntarios, la ONG española centrada eliminar la brecha digital y promover el uso y conocimiento de la tecnología

Compartir







Todos, todos, en algún momento, nos liamos con la tecnología. Por eso existe YoConecto, el programa de cursos presenciales y gratuitos de Fundación Cibervoluntarios diseñado para quienes quieren aprender a usar la tecnología de forma práctica, útil y segura, ya sea para mejorar su empleabilidad, impulsar un proyecto o simplemente gestionar con soltura las tareas digitales del día a día. También está dirigido a entidades sociales, educativas o locales que desean ofrecer estos cursos gratuitos en sus propios espacios y acercar la formación digital a su comunidad, y pueden informarse en yoconecto.org.

La campaña cuenta con Leo Harlem, que se convierte en el aliado perfecto para dar voz a quienes quieren aprender sin complicarse. Su humor transforma esos pequeños “líos digitales” que todos hemos vivido en situaciones cotidianas, reflejando a la perfección el espíritu de YoConecto, que apuesta por una forma sencilla, cercana y accesible de aprender tecnología sin tecnicismos ni barreras.

Está dirigido a jóvenes, mayores, PYMES y emprendedores, familias, personas con discapacidad y docentes. A través de estos cursos, adaptados a su nivel y sus necesidades, los formadores especializados les acompañan paso a paso, con paciencia y empatía para que cada persona pueda avanzar con seguridad.

Además, YoConecto impulsa la formación digital, la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en toda España. Los contenidos abarcan desde la creación de un currículum digital, el uso de portales de empleo y la mejora de la marca personal, hasta el diseño de tiendas online, el manejo de redes sociales, el marketing digital y el uso de la inteligencia artificial para impulsar proyectos. También incluye formación para desenvolverse en la vida digital cotidiana mediante apps y gestiones online, herramientas que facilitan el día a día, propuestas creativas para generar textos, imágenes o vídeos con IA de forma intuitiva y, por supuesto, claves de seguridad digital para gestionar la privacidad, proteger datos y aprender a identificar amenazas.

YoConecto forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Leo Harlem ya conecta y, ¿tú? Si quieres empezar hoy, solicita estos cursos gratuitos en yoconecto.org o llamando al 674 72 76 23.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico, centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar la brecha digital y social, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía. Desde 2001, ayuda a miles personas al año a usar la tecnología, gracias al tiempo y la dedicación de las más de 4.500 personas que ya hacen voluntariado tecnológico y la colaboración de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales.