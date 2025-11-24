Black Friday hoteles 2025: Descuentos de hasta el 45% en alojamiento

telecinco.es 24 NOV 2025 - 11:48h.

La campaña Black Friday 2025 de Meliá, disponible para reservas en todo el territorio español, es ideal para para reservar fechas donde la disponibilidad suele agotarse

Descuentos en hoteles Black Friday 2025

Compartir







Prepara las maletas porque el Black Friday está a punto de llegar. No queda nada, y la mejor estrategia siempre es adelantarnos a ese momento. ¿Qué mejor ocasión para reservar esa escapada que llevas un tiempo queriendo hacer?

El Black Friday es una fecha estratégica para reservar hoteles y viajes con garantías de precio, disponibilidad y flexibilidad, asegurándote estancias de calidad que se adapten a tu presupuesto. Este año, la fecha clave será el viernes 28 de noviembre, aunque la campaña Black Friday de Meliá se activará antes, del 21 al 30 de noviembre, convirtiéndose en la ventana perfecta para quienes buscan asegurar vacaciones, escapadas o grandes viajes con descuentos reales.

Black Friday: ¿qué es y por qué es la oportunidad del año?

Miles de viajeros esperan este momento del año para asegurar disponibilidad en destinos altamente demandados y porque así pueden planificar con antelación viajes sin asumir precios altos.

Los precios del sector hotelero suelen tocar sus mínimos en estas fechas, lo que supone un ahorro considerable frente a reservas realizadas en temporada alta o incluso pocas semanas antes del viaje. También es la forma más segura de acceder a habitaciones, categorías superiores, vistas privilegiadas o fechas especiales antes de que se agoten.

La campaña nacional de Meliá con descuentos hasta 45%

La campaña Black Friday 2025 de Meliá está disponible para reservas en todo el territorio español –desde las costas mediterráneas hasta ciudades históricas, pasando por islas y destinos de interior– y también en una amplia selección de destinos internacionales. Por ello, es ideal para encontrar oportunidades en vacaciones de verano, puentes, viajes en familia o escapadas románticas. Sobre todo, aprovechar para reservar esas fechas donde la disponibilidad suele agotarse con meses de antelación.

Solo tienes que entrar en su web, seleccionar el destino y elegir fechas (o utilizar la búsqueda flexible). Después, revisa las opciones disponibles y completa la reserva. Una vez realizada la compra, recibirás una confirmación inmediata con las condiciones de la tarifa, incluyendo la política de cambios o cancelaciones, que variará según la modalidad seleccionada.

Los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 45% sobre el precio original, disponibles automáticamente al realizar la búsqueda en la web oficial. Además, las tarifas flexibles permiten cancelaciones sin coste hasta la fecha límite indicada.

Lo mejor de esta campaña es que brinda al viajero la libertad de comprar ahora y decidir más adelante cuándo quiere disfrutar de su estancia. Por ello, te recomendamos que no esperes más, ya que las plazas y fechas más demandadas vuelan rápido.

Cuestiones clave para reservar hoteles y viajes con éxito este Black Friday

Y por si te queda alguna duda, hemos reunido las preguntas más frecuentes para que puedas resolver de manera rápida y eficaz cualquier cuestión que pueda surgirte.

¿Cómo activo el descuento HASTA 45% de Meliá? No necesitas códigos ni pasos especiales. Durante el periodo promocional, el precio rebajado aparece automáticamente al consultar disponibilidad en la web oficial de Meliá.

No necesitas códigos ni pasos especiales. Durante el periodo promocional, el precio rebajado aparece automáticamente al consultar disponibilidad en la web oficial de Meliá. ¿La promoción está limitada a una región o ciudad? No. Se trata de una campaña nacional válida en toda España y en destinos internacionales incluidos en la oferta de Meliá. El alcance es total.

No. Se trata de una campaña nacional válida en toda España y en destinos internacionales incluidos en la oferta de Meliá. El alcance es total. ¿Puedo cambiar o cancelar mi reserva? Depende de la tarifa seleccionada. Las tarifas flexibles permiten cambios o cancelaciones sin coste hasta la fecha límite establecida, mientras que las tarifas no reembolsables, aunque más económicas, no admiten modificaciones.

Depende de la tarifa seleccionada. Las tarifas flexibles permiten cambios o cancelaciones sin coste hasta la fecha límite establecida, mientras que las tarifas no reembolsables, aunque más económicas, no admiten modificaciones. ¿Es posible reservar para 2026? ¡Claro! Muchos hoteles permiten seleccionar fechas tanto para 2025 como para 2026, ofreciendo gran libertad para quienes desean planificar con antelación o reservar sin una fecha cerrada.

¡Claro! Muchos hoteles permiten seleccionar fechas tanto para 2025 como para 2026, ofreciendo gran libertad para quienes desean planificar con antelación o reservar sin una fecha cerrada. ¿Puede agotarse la disponibilidad? Sí. Las habitaciones, categorías especiales y fechas más demandadas son limitadas. Una vez se agotan, no vuelven a aparecer al mismo precio. Por eso es esencial reservar cuanto antes durante la campaña.

Sí. Las habitaciones, categorías especiales y fechas más demandadas son limitadas. Una vez se agotan, no vuelven a aparecer al mismo precio. Por eso es esencial reservar cuanto antes durante la campaña. ¿Es mejor reservar online que en un punto físico? Durante el Black Friday, la mayor parte de las ofertas y descuentos están disponibles exclusivamente online. Además, esto garantiza el acceso inmediato a todas las tarifas activas.

Durante el Black Friday, la mayor parte de las ofertas y descuentos están disponibles exclusivamente online. Además, esto garantiza el acceso inmediato a todas las tarifas activas. ¿Cómo saber si una oferta es real? Comprueba siempre que el descuento provenga de la web oficial de Meliá, revisa las condiciones antes de pagar y evita intermediarios no verificados. Si realizas todo el proceso a través del sitio oficial, estarás accediendo a las únicas ofertas auténticas del Black Friday.

¡No esperes más! Haz tu reserva cuanto antes y garantiza tu próxima escapada antes de que las mejores opciones desaparezcan.