Paypal Open: cobrar pagos al trabajar por cuenta propia ahora es fácil y más seguro

¿Qué tienen en común un diseñador, un creador de contenido y un negocio local? Aunque formen parte de sectores distintos, todos ellos son autónomos y se enfrentan a los mismos retos. El primero y más importante, captar clientes. Tras eso, gestionar clientes, emitir facturas, lidiar con trámites y, lo peor de todo, tener que "perseguir" a clientes para que les paguen. Hay cosas que son inevitables, sobre todo cuando el negocio crece, pero hay otras que pueden ser mucho más fácil. De hecho, PayPal para autónomos es una de esas herramientas con las que podrás hacer crecer tu negocio.

Necesitas tener una cuenta para ofrecer diferentes opciones de pago: en persona, sobre la marcha u online. No hay que lidiar con diferentes proveedores para cada necesidad de pago, y no importa el contexto. Tanto si estás vendiendo un producto como si estás generando ingresos por redes sociales, realizando cobros en persona o a través de una web, PayPal te lo pone fácil, y sin necesidad de conocimientos técnicos. Si alguna vez te has planteado profesionalizar tu sistema de pagos, te va a convencer más aún tras leer esto:

Los negocios que tienen PayPal como forma de pago aumentan en un 148% la probabilidad de venta.¹

El 53% de los consumidores de España confían en PayPal para garantizar la seguridad de sus pagos por internet.²

Las empresas que incluyeron enlaces de pago a sus opciones de pago existentes han registrado un aumento del 22% en las ventas 5 meses después.³

Manda un enlace y cobra en segundos

Esta función permite a los profesionales autónomos que quieran recibir pagos por e-mail, WhatsApp, redes sociales o enlaces de pago de PayPal generar un link en segundos para enviárselo a sus clientes. Estos reciben un enlace seguro que pueden usar para pagar con el método que prefieran (tarjeta, pago a plazos por PayPal o con saldo de su cuenta PayPal).

Este sistema permite cobrar rápido y además agiliza los trámites al enviar el enlace con la factura. De hecho, según PayPal, los negocios que incluyen enlaces de pago aumentan sus ventas en un 22% en los primeros cinco meses tras su implementación. Y es lógico porque, al simplificar los cobros, aceleras la decisión de compra y ofreces una mejor experiencia al cliente.

Cómo crear botones de pago de PayPal

La gran mayoría de autónomos que se mueven por el terreno digital tienen una web, un blog o incluso un portafolio online en el que facilitan sus servicios. En caso de tener un producto directamente a la venta, o a punto de ser lanzado, puedes facilitar aún más las cosas usando los botones de pago de PayPal. Para utilizarlos, solo tienes que copiar y pegar el código que genera la herramienta, sin tener que montar tiendas online ni saber de programación.

Por ejemplo, un artista de sonido que venda samples por internet puede simplemente añadir un botón de compra de PayPal en su web en cuestión de minutos, dando a sus clientes una experiencia de pago tan ágil como segura. Y esto es algo que puede hacer cualquier otro profesional que quiera vender algo.

Pago contactless sin tener datáfono

Hasta el momento nos hemos centrado en soluciones para el cobro digital en autónomos, pero lo cierto es que PayPal sirve para más que eso. De hecho, también lo puedes usar si eres un freelance con un negocio físico o vendes esporádicamente en eventos, ferias, mercadillos o a domicilio. ¿Cómo? Con Tap to Pay de PayPal, la opción con la que te puedes olvidar del efectivo y el datáfono.

Esta función convierte un smartphone compatible en un terminal de pago que acepta tarjetas físicas y digitales contactless. Lo único que necesitas es un móvil, una cuenta de PayPal Business y la aplicación PayPal POS. Muchos autónomos usan ya esta tecnología sin contacto para poder cobrar con el móvil sin tener datáfono, y están más que satisfechos con ella.

Ser autónomo es ser un profesional multitarea que debe dominar la organización para no perder el control. Gracias a la tecnología, esto puede ser mucho más sencillo y, viendo todas las facilidades, comodidades y opciones que brinda PayPal para autónomos, ¿por qué no aprovecharlo? Con esta plataforma, vas a poder enviar enlaces de pago, hacer botones de pago y hasta cobrar pagos en persona, todo unificado en un mismo sitio para agilizar las tareas empresariales típicas y permitirte centrarte en lo verdaderamente importante: hacer crecer tu negocio.

