¡30% de descuento en el Black Friday en Gigsky!: la mejor eSIM para viajar más de 200 países y cruceros

telecinco.es 27 NOV 2025 - 11:35h.

Compra tu eSIM con un descuento del 30% este Black Friday y viaja a más de 200 países y cruceros. ¡Corre, que acaba el 11 de diciembre!

Compartir







Seguramente ya estés pensando en ese viaje internacional que has planeado para el año que viene, o en ese crucero que hace tanto que reservasteis. Pero, ¿tenéis pensado cómo os conectaréis a internet? Ya puedes olvidarte de pagar el roaming internacional, porque tienes ante ti una oferta de Black Friday de GigSky con la que vas a poder ahorrar hasta un 30% en todos sus planes de eSIM, ¡solo hasta el 11 de diciembre!

Precios irresistibles para una solución mucho más práctica. Las tarjetas eSIM te permiten tener conexión a internet en el extranjero (y en alta mar) de forma cómoda y barata, sin tener que cambiar tu SIM y sin tener que pagar por el roaming. La instalas poco antes de salir y ella lo hace todo, conectándose automáticamente cuando llegas a tu destino. Además, es válida en más de 200 países y más de 200 cruceros. Es la eSIM que funciona cuando otras no, y a la que no te vas a poder resistir con este descuentazo del 30% que tiene en todos sus planes.

Descuento : ahorra un 30% en todos los planes locales, regionales, globales y de cruceros.

: ahorra un 30% en todos los planes locales, regionales, globales y de cruceros. Duración : descuento disponible hasta el 11 de diciembre de 2025.

: descuento disponible hasta el 11 de diciembre de 2025. Validez: aplicable en cualquier plan disponible.

Compra tu eSIM GigSky con descuento

Ventajas de viajar con una eSIM GigSky

El hecho de que GigSky funcione como un operador virtual (VMNO) es una de sus principales ventajas. Lo que hace es gestionar las conexiones directamente sin revender redes como hacen otras empresas. De este modo, tu dispositivo se conecta automáticamente a la mejor de que haya, y sin que tengas que hacer nada. Luego, por supuesto, hay que añadir estas otras ventajas:

Ofrece cobertura en más de 200 países y 200 cruceros (conexión en tierra y mar) con estabilidad.

Se instala en pocos pasos usando la app sin necesidad de SIM física.

Se conecta automáticamente al aterrizar.

Mantienes tu número español para WhatsApp y llamadas (la eSIM solo para datos).

solo para datos). Te ahorras el roaming y pagas solo por los datos que uses.

Tiene planes desde 1 GB hasta ilimitados con duración de 1 a 365 días según destino.

Compra tu eSIM GigSky con un descuento del 30%

¿Cuál es el plan GigSky perfecto para ti?

No importan tus necesidades o el tipo de viaje que hagas, porque los planes de eSIM de GigSky siempre se adaptarán. ¿No sabes qué elegir? Aquí resolvemos la gran duda:

Plan local - Viajas a un solo país: No quieres pagar roaming y necesitas datos en ese país.

- Viajas a un solo país: No quieres pagar roaming y necesitas datos en ese país. Plan regional - Visitas varios países en una misma región: No quieres cambiar ni de SIM ni de plan en cada país. Cobertura en varios países de la misma región

- Visitas varios países en una misma región: No quieres cambiar ni de SIM ni de plan en cada país. Cobertura en varios países de la misma región Plan global - Estancias largas / Nómadas digitales: Buscas conexión y flexibilidad durante varios meses. Conexión en más de 200 países

- Estancias largas / Nómadas digitales: Buscas conexión y flexibilidad durante varios meses. Conexión en más de 200 países Plan de cruceros - Crucero / Viajes de tierra y mar: Cobertura en más de 200 barcos y 200 países

Elige tu plan de GigSky con un descuento del 30%

Qué opiniones tiene los usuarios de los planes GigSky

La eSIM de GigSky funciona cuando otras no, tal y como dicen los viajeros que la usan. Es el único de los proveedores de eSIM que mantiene la conexión en tierra y mar, conectando automáticamente cuando llegas a tu destino. Más de 1 millón de usuarios han apostado ya por ella, dándole una valoración de 4,6 sobre 5 en la App Store. Aquí puedes ver algunas de sus reseñas:

"Espectacular el funcionamiento del servicio tanto en tierra como durante la navegación en un crucero de 15 días. El servicio mucho mejor y más eficiente que el brindado por la compañía de cruceros."

"Funcionó todo perfectamente en el crucero Norwegian Star en un viaje al Ártico, tanto en alta mar como en Groenlandia. Tuvimos cobertura en todos los lugares del barco y en tierra."

"Funciona muy bien, buena señal, buena velocidad. Me permitió estar siempre conectada a pesar de estar en diferentes países."

Consigue tu eSIM GigSky con un descuento del 30%

Si buscas una buena eSIM para viajar, con esta te vas a olvidar del roaming. Es más cómoda, fácil y barata a la hora de tener conexión a internet en cualquier lugar del mundo, hasta en alta mar. Aprovecha este descuento del 30% que tiene hasta el 11 de diciembre y... ¡te saldrá aún más barata!