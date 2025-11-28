Black Friday de Barceló: reserva tu próximo viaje con descuentos de hasta el 55% en más de 100 hoteles

telecinco.es 28 NOV 2025 - 11:18h.

Aprovecha las ofertas del Black Friday de Barceló y reserva en más de 100 hoteles de todo el mundo para viajar más barato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cuando viajas, vives muchas vidas, conoces culturas a través de otros ojos y eres protagonista de historias que jamás habrías imaginado. Puedes irte a la otra punta del mundo en ese gran viaje que sueles hacer cada año o descubrir los muchos atractivos que tienes a unas pocas horas en coche. Este año, las ofertas del Black Friday de Barceló te ayudan a ahorrar hasta un 55% en la reserva de hoteles para tu próximo viaje, sea cual sea el destino que tengas en mente.

Puedes hacer una escapada para vivir la Navidad en cualquier país europeo, incluso coger un avión en pleno invierno y plantarte en el verano del hemisferio sur. O reservar tus próximas vacaciones con todo incluido en un resort de lujo en el Caribe. El Black Friday de Barceló te acerca al viaje de tus sueños con descuentos de hasta el 40% y un 15% de descuento adicional con el código 25BF15 para todos los viajes que hagas hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, está demostrado que la vida se vive de otra manera cuando empiezas la cuenta atrás para viajar, ya sea una escapada en pareja, un viajazo en familia o con tus amigos de toda la vida. ¡Con hasta un 55% de descuento menos!

Oferta de Black Friday en Hoteles Barceló : 40% de descuento en la web + 15% extra con el cupón 25BF15 . En total, hasta un 55% de descuento en todas las reservas que hagas entre el 24 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025.

: 40% de descuento en la web + 15% extra con el . En total, hasta un 55% de descuento en todas las reservas que hagas entre el 24 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025. Fechas de viaje : puedes reservar tu viaje esta semana, pero puedes viajar en cualquier momento desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

: puedes reservar tu viaje esta semana, pero puedes viajar en cualquier momento desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Cupón descuento : solo tienes que aplicar el cupón descuento 25BF15 en el carrito para conseguir un 15% extra (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos).

: solo tienes que aplicar el cupón descuento 25BF15 en el carrito para conseguir un 15% extra (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos). Descuentos de hasta el 55% válidos en más de 100 hoteles de todo el mundo.

Los mejores destinos con hasta un 55% de descuento durante el Black Friday de Barceló

Todos tenemos un destino soñado al que queremos viajar al menos una vez en la vida. Igual que hay ciudades en las que somos felices y, por alguna razón que todavía no entendemos, siempre queremos volver. El Black Friday 2025 de Barceló te acerca a todos esos destinos, los que tienes en tu lista de pendientes y a los que siempre vuelves, con descuentos de hasta el 55% en todas las reservas que hagas antes del 30 de noviembre (puedes viajar hasta el 31 de diciembre de 2026). Tienes más de 100 hoteles para elegir, y queremos echarte una mano con 5 destinos a precios brutales para viajar en pareja, con familia o amigos.

Mallorca, el rincón del Mediterráneo al que siempre querrás volver

No se nos ocurre un lugar mejor para comenzar esta selección de destinos para viajar durante el Black Friday 2025 de Barceló. Si ya conoces la isla, seguro que tienes pendiente volver en algún momento; y si todavía no has tenido la suerte de viajar, prepárate para enamorarte de sus playas, su cultura y su gastronomía. Es un destino ideal para una escapada en pareja; pero, a diferencia de lo que mucha gente cree, Mallorca también es perfecta para viajar con niños y, por supuesto, para un verano de fiesta con amigos.

Occidental Playa de Palma : a solo 200 metros de la playa, y muy bien conectado tanto con Palma como con el aeropuerto. Tiene piscina interior y exterior, gimnasio, fitness, sauna y todo lo que necesitas para disfrutar de tus vacaciones.

: a solo 200 metros de la playa, y muy bien conectado tanto con Palma como con el aeropuerto. Tiene piscina interior y exterior, gimnasio, fitness, sauna y todo lo que necesitas para disfrutar de tus vacaciones. Barceló Iletas Albatros (Adults Only): si buscas un hotel para viajar en pareja (solo adultos), con piscinas infinity, camas balinesas, spa e hidromasaje, tienes que alojarte aquí.

(Adults Only): si buscas un hotel para viajar en pareja (solo adultos), con piscinas infinity, camas balinesas, spa e hidromasaje, tienes que alojarte aquí. Occidental Cala Viñas: uno de los mejores hoteles si te gusta descubrir calas, porque está en primera línea de una de ellas. Con zona wellnes, todo incluido disponible y opciones de ocio para niños y adultos.

Gran Canaria y un clima que enamora todo el año

¿Cuál es el destino al que viajar en cualquier época del año si vas buscando sol y buen tiempo? Una de las primeras opciones de la lista es Gran Canaria, con playas de arena dorada, un clima inmejorable, dunas y una oferta turística y cultural de primer nivel. Además, es fácil amoldar el viaje según si viajas en pareja o con niños, incluso si es una escapada de pocos días o un viaje más largo.

Barceló Margaritas : un resort con todas las comodidades para no moverte durante el tiempo que duren tus vacaciones. Con 2 piscinas, todo incluido disponible, animación, gimnasio y a unos pocos pasos de las Dunas de Maspalomas y la Playa del Inglés. Uno de los mejores hoteles Barceló para familias.

: un resort con todas las comodidades para no moverte durante el tiempo que duren tus vacaciones. Con 2 piscinas, todo incluido disponible, animación, gimnasio y a unos pocos pasos de las Dunas de Maspalomas y la Playa del Inglés. Uno de los mejores hoteles Barceló para familias. Margaritas Royal Level (Adults Only): un hotel exclusivo para adultos también muy cerca de las Dunas de Maspalomas con piscina, solarium y todas las comodidades para desconectar.

(Adults Only): un hotel exclusivo para adultos también muy cerca de las Dunas de Maspalomas con piscina, solarium y todas las comodidades para desconectar. Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel: el hotel Barceló más exclusivo en Gran Canaria. Un 5 estrellas con spa, cocina de autor y wellnes junto al Parque Doramas.

Caribe, el destino de tus sueños con descuento este Black Friday

No vas a encontrar un destino tan paradisíaco ni idílico como el Caribe. Así que si siempre te has imaginado en cualquiera de sus playas, el Black Friday 2025 de Barceló ahora te lo pone fácil con descuentos de hasta el 55% en los mejores resorts.

Barceló Maya Palace en Riviera Maya : un hotel de 5 estrellas con todas las comodidades que puedas imaginar, servicios de lujo y ubicado en primera línea de una de las playas más alucinantes del Caribe.

: un hotel de 5 estrellas con todas las comodidades que puedas imaginar, servicios de lujo y ubicado en primera línea de una de las playas más alucinantes del Caribe. Barceló Maya Riviera (Adults Only): este hotel para adultos tiene la piscina infinity más grande de la Riviera Maya, además de las mejores vistas al mar de tu vida, restaurantes y jardines.

(Adults Only): este hotel para adultos tiene la piscina infinity más grande de la Riviera Maya, además de las mejores vistas al mar de tu vida, restaurantes y jardines. Barceló Bávaro Palace en Punta Cana: junto a una de las mejores playas de Punta Cana con spa, casino, campo de golf, discotecas y todo lo que necesitas para disfrutar del viaje.

Dubai, una ciudad de contrastes a la que viajar en 2026

En pocas ciudades del mundo puedes pasar del contraste de los rascacielos a la playa en cuestión de minutos. Por eso es una ciudad de moda y un destino perfecto para viajar en 2026, con temperaturas suaves, experiencias de lujo en la ciudad y resorts frente al mar.

Barceló Al Jaddaf : un hotel ubicado a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB. Con spa, gimnasio y piscina climatizada en altura junto a Dubai Creek.

: un hotel ubicado a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB. Con spa, gimnasio y piscina climatizada en altura junto a Dubai Creek. Barceló Residences Dubai Marina : si viajas en familia y eres más de playa, estos son unos apartamentos muy modernos cerca de JBR y Palm Jumeirah. También con piscina, gimnasio y jacuzzi.

: si viajas en familia y eres más de playa, estos son unos apartamentos muy modernos cerca de JBR y Palm Jumeirah. También con piscina, gimnasio y jacuzzi. Occidental Al Jaddaf: a unos minutos andando del Burj Khalifa, la playa Le Mer, a solo 10 minutos del aeropuerto y muy cerca de los principales atractivos turísticos y zonas comerciales de la ciudad.

Sevilla, cultura, gastronomía y mucho encanto

Sevilla es un buen ejemplo de que no siempre hay que viajar a la otra punta del mundo para enamorarnos. La capital de Andalucía esconde auténticos tesoros, calles con mucha vida, plazas y monumentos. Es el destino perfecto para viajar con quien quieras y quedarte todos los días que te apetezca, pero, sobre todo, para descubrirla sin prisa.

Barceló Sevilla Renacimiento : un hotel en la Isla de la Cartuja muy bien conectado con los principales monumentos de la ciudad. Además, con salas para eventos, congresos y gimnasio, entre otras cosas.

: un hotel en la Isla de la Cartuja muy bien conectado con los principales monumentos de la ciudad. Además, con salas para eventos, congresos y gimnasio, entre otras cosas. Occidental Sevilla Viapol: a solo 2 kilómetros de la estación de tren de Santa Justa, en Nervión. Con todos los servicios que necesitas y la posibilidad de reservar un paquete con entrada a Isla Mágica (ideal para familias).

Ventajas de reservar en el Black Friday de Barceló

No todos los días tienes la oportunidad de alojarte en uno de los mejores hoteles del mundo con descuentos de hasta el 55%. Lo mejor es que el Black Friday de Barceló también tiene muchos otros beneficios:

Los descuentos de hasta el 55% son los más potentes del año, así que podrás viajar a tus destinos favoritos al mejor precio posible.

son los más potentes del año, así que podrás viajar a tus destinos favoritos al mejor precio posible. Flexibilidad para viajar en cualquier momento (desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026).

Más de 100 hoteles para elegir con propuestas para todos los gustos, que van desde hoteles de lujo, resorts para adultos, en primera línea de playa, en el centro de la ciudad...

Servicios premium que mejoran la experiencia, como piscina interior y exterior, gimnasio, spa, wellnes, restaurantes de autor o vistas alucinantes.

Los mejores descuentos del año para viajar al Caribe o a Dubai, entre muchos otros destinos exóticos que en otro momento son más caros.

Cómo aplicar el cupón extra 25BF15

El Black Friday 2025 de Barceló tiene descuentos de hasta el 40% ya activos en su web, pero ahora le puedes sumar un 15% extra con el código 25BF15. Solo necesitas elegir tu hotel, cerrar todos los detalles de la reserva y en el carrito, justo antes de pagar, introducir el cupón descuento Barceló 25BF15 en el campo habilitado. Comprueba que el sistema aplica correctamente el descuento sobre el precio final y termina de reservar tu viaje.

Además, si eres miembro del programa my Barceló Benefits y reservas en la aplicación de Barceló, te llevas otro 5% de descuento extra automático sin hacer nada más.

(El código 25BF15 puede tener restricciones en algunos hoteles y periodos de viaje concretos. En hoteles en Latinoamérica, es válido en estancias superiores a 3 noches y aplica solo a reservas de hotel en cualquier rincón del mundo, no válido en paquetes de hotel + vuelo ni otros servicios adicionales. Tampoco se puede combinar con otros cupones descuento).

¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperan más de 100 hoteles en todo el mundo con descuentos de hasta el 55% solo durante el Black Friday 2025 para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026. Incluso puedes aprovechar los precios para reservar más de una escapada. Recuerda aplicar el cupón descuento 25BF15 en el carrito y hacer tu reserva antes del 30 de noviembre. ¡Comienza la cuenta atrás!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.