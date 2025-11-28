Hazte de Movistar+ este Black Friday y disfruta de contenido increíble ¡por solo 1€!

telecinco.es 28 NOV 2025 - 11:33h.

Durante las primeras cuatro semanas, podrás disfrutar de los mejores partidos de Champions y de LALIGA, por menos de lo que cuesta un café.

¿Te imaginas tener acceso a tus series favoritas, los mejores programas de entretenimiento y los partidos más emocionantes de LaLiga y la Champions, por apenas 1€? Pues deja de imaginarlo, porque Movistar+ hace que tu sueño se convierta en realidad. La plataforma celebra el Black Friday con una oferta que no puedes dejar pasar: hasta el 2 de diciembre de 2025 a las 8:00h, puedes suscribirte y disfrutar del primer mes por solo 1€, en lugar de los habituales 9,99€, que se abonarán a partir del segundo mes de suscripción.

Suscribirse a Movistar+ conlleva acceder a un mundo de contenido exclusivo que se adapta a tus gustos. Desde series de éxito internacional hasta programas de entretenimiento que te harán reír y emocionarte, pasando por documentales y realities, las posibilidades son infinitas. Además, la plataforma te permite ver lo que quieras, cuándo quieras y desde cualquier dispositivo, para que nunca te pierdas un solo episodio. Todo esto por apenas un euro durante tu primer mes: ¡una oferta disponible por tiempo limitado!

¿A ti lo que te gusta es el deporte? Movistar+ es también tu mejor aliado. La emoción de LaLiga y la Champions está al alcance de tu mano por solo 1€ el primer mes, con la mejor calidad y comentarios en directo. Aprovechar esta promoción del Black Friday es casi una obligación si quieres disfrutar del contenido exclusivo por menos precio. Porque solo durante el Black Friday, si eres nuevo cliente o antiguo si suscripción activa, puedes disfrutar un mes entero de casi todo el contenido de primer nivel de la plataforma por solo 1€, y después podrás decidir si quieres seguir disfrutando de todo lo que Movistar+ ofrece por 9,99€ mensuales.

Los mejor contenidos deportivos que podrás ver por 1€

Si eres un apasionado del deporte, este apartado te interesa, porque vamos a contarte algunos de los mejores contenidos a los que tendrás acceso con tu suscripción de 1 euro. En primer lugar, podrás ver partidos importantísimos del Real Madrid, como su choque de Champions contra el Manchester City el 10 de diciembre y el duelo de LaLiga frente al Sevilla el 20 de diciembre.

El FC Barcelona también tiene citas imperdibles a las que tendrás acceso: la Champions contra el Chelsea el 25 de noviembre y el clásico de LaLiga ante el Atlético de Madrid el 2 de diciembre. Además, el Atlético lucha por la cima frente al Athletic Club, el Betis protagoniza el derbi sevillano y se mide al Rayo, y el Celta buscará la victoria en la Europa League contra el Lugo. Todo esto lo podrás disfrutar por solo 1 euro durante tu primer mes.

Lo mejor en series y entretenimiento

Por si los partidazos que puedes no fueran suficientes, con la oferta del Black Friday también tendrás acceso a muchas series y otros contenidos de entretenimiento de Movistar+. Podrás disfrutar del podcast “Moderneces” con Moderna de Pueblo el 26 de noviembre y del esperado estreno de la serie “El silencio” de Eduardo Casanova el 1 de diciembre. Además, podrás ver series originales, grandes taquillazos exclusivos y mucho más.

Todo esto por solo 1 euro durante tu primer mes, si eres nuevo cliente o tienes una suscripción antigua inactiva. Los 9,90€ mensuales, quedan para 2026. ¡No puedes perdértelo!

