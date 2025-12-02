Los jóvenes extutelados son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España

telecinco.es 02 DIC 2025 - 16:33h.

Aldeas Infantiles SOS alerta de que el acompañamiento a los y las jóvenes extutelados más allá de los 18 años es clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza

Los datos se desprenden del informe “Condiciones de vida tras salir del sistema de protección en España”, elaborado por la organización de atención directa a la infancia

Aldeas Infantiles SOS es una organización de atención directa a la infancia cuya misión es garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a crecer en un hogar en el que se sientan queridos, protegidos y seguros. Un acompañamiento que continúa más allá de la mayoría de edad, hasta la plena integración de los chicos y chicas a los que apoya.

Recientemente, la organización ha puesto el foco en la realidad de los y las jóvenes extutelados en España, con la publicación del informe “Condiciones de vida tras salir del sistema de protección en España”.

Cada año, unos 4.000 jóvenes que viven en acogimiento cumplen 18 años y deben abandonar el sistema de protección, iniciando una emancipación prematura que para ellos no representa libertad, sino incertidumbre, soledad y una responsabilidad sin red familiar. El informe de Aldeas Infantiles SOS muestra que el 40,9 % de las personas extuteladas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,5 % de la población general, una brecha que evidencia la desigualdad con la que afrontan la transición a la vida adulta. Mientras la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, ellos deben hacerlo a los 18, sin apoyos emocionales, económicos ni familiares. Contar con acompañamiento más allá de la mayoría de edad, con acceso a vivienda, apoyo psicológico y oportunidades formativas y laborales, resulta clave para que puedan romper con la vulnerabilidad de partida y construir un proyecto de vida digno.

Las necesidades reales de este colectivo

Con el fin de comprender sus necesidades reales, Aldeas Infantiles SOS ha organizado grupos de discusión en los que han participado casi un centenar de jóvenes que han pasado por el sistema de protección, junto a profesionales de la atención a la infancia.

Todos coinciden en que la preparación de la salida debe iniciarse al menos dos años antes y que el acompañamiento debería mantenerse al menos hasta los 25 años, para equiparar sus oportunidades a las del resto de jóvenes.

Además, reclaman ser reconocidos como un colectivo vulnerable y dejar de ser invisibles en las estadísticas oficiales, de modo que las políticas públicas puedan diseñarse con datos ajustados a su realidad. Piden también medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna y a empleos estables, además de apoyo psicológico que les permita afrontar esta etapa con mayor seguridad. Asimismo, consideran necesario un esfuerzo social por derribar los prejuicios que pesan sobre ellos y que alimentan un estigma persistente.

Una desigualdad estructural

La emancipación forzosa a los 18 años los coloca en clara desventaja. Acceder a una vivienda sin avales ni ahorros es especialmente complicado. Asimismo, continuar con los estudios tampoco es fácil cuando la urgencia por cubrir gastos los empuja hacia empleos de corta duración. A esto se le añade que sus trayectorias académicas son a menudo interrumpidas, algo que condiciona su inserción laboral posterior.

La fragilidad de sus vínculos familiares y sociales incrementa el riesgo de aislamiento y la falta de referentes estables multiplica la sensación de inseguridad, a lo que se le suman los prejuicios sociales que todavía persisten y que obstaculizan su integración.

Como consecuencia, las personas extuteladas constituyen hoy el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, por encima de menores, mujeres, personas con discapacidad o población rural.

El acompañamiento de Aldeas Infantiles SOS

Desde hace más de dos décadas, Aldeas Infantiles SOS acompaña a estos chicos y chicas a través de sus Programas de Jóvenes, que combinan apoyo educativo y emocional, acceso a vivienda, orientación laboral y acompañamiento personalizado. Solo en 2024, la organización acompañó a 1.406 jóvenes en ocho Proyectos de Autonomía, ocho de Emancipación, ocho Servicios de Empleo y dos Talleres Profesionales. Uno de los valores esenciales del modelo es el vínculo, porque Aldeas no trabaja para los jóvenes, sino con ellos, desde el respeto a sus historias y decisiones. El objetivo es fortalecer su confianza, su resiliencia y sus redes de apoyo para que puedan construir un futuro plenamente independiente.

Aldeas Infantiles SOS subraya que la pobreza tiene un fuerte componente intergeneracional y que las carencias vividas durante la infancia suelen reproducirse en la vida adulta, condicionando incluso las oportunidades de los hijos e hijas de quienes han estado en el sistema de protección. El 43,5 % de las personas extuteladas con hijos e hijas está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el 56,5 % ha logrado alcanzar una situación normalizada.

La organización insiste en que la pobreza se hereda, pero que esto es algo que puede romperse si tienen los apoyos adecuados. De hecho, seis de cada diez jóvenes extutelados logran integrarse plenamente en la sociedad cuando cuentan con acompañamiento sostenido, acceso a vivienda y oportunidades educativas y laborales, demostrando que la inversión social transforma vidas y abre la puerta a un futuro más justo para todos y todas.