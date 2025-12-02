telecinco.es 02 DIC 2025 - 11:14h.

Irene Jiménez, de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS), vence el 7º Máster Tapas de Pimientos del Piquillo de Lodosa con una original propuesta

Ocho jóvenes promesas de la gastronomía española han competido por llevarse este certamen, que busca resaltar las cualidades gastronómicas del ‘oro rojo navarro’

El ‘oro rojo navarro’ tiene nueva embajadora en la escena gastronómica española. En Madrid, entre fogones y mucho talento joven, el Pimiento del Piquillo de Lodosa volvió a reclamar su lugar como uno de los productos más valiosos y reconocibles de la cocina nacional. La séptima edición del Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa, organizado por su Consejo Regulador, coronó a Irene Jiménez, de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, como ganadora de 2025.

Su creación, un delicado ‘Bombón Salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil’, se convirtió en la gran sorpresa de la jornada. “Hay mucho trabajo detrás, y al final, tiene su recompensa”, afirma la ganadora Irene Jiménez.

El jurado la eligió por representar de forma destacada el sabor, la suavidad, la creatividad y el coraje que caracterizan al producto. En otras palabras, la propuesta fue considerada como la expresión perfecta de lo que representa el Pimiento del Piquillo de Lodosa. Como dice Sergio Fernández, uno de los miembros del jurado: “La tapa ganadora sabrías tú por qué ha ganado en el momento en que la pruebes”.

El certamen se ha consolidado como un espacio imprescindible para descubrir a quienes marcarán el futuro de nuestras cocinas. Cada edición reúne a estudiantes de Escuelas de Hostelería de todo el país que se enfrentan a un desafío a contrarreloj en el que solo brillan quienes saben escuchar al producto y elevarlo con creatividad.

En esta séptima edición participaron más de cincuenta estudiantes en la fase inicial y ocho finalistas compitieron en Madrid elaborando sus tapas en un máximo de cuarenta y cinco minutos en idénticas condiciones técnicas. Durante la final, figuras como la chef María Jiménez Latorre y el presidente del Consejo Regulador, Jesús Aguirre, celebraron la capacidad de innovación de los jóvenes participantes y el valor de un alimento que llena los platos de personalidad.

Desde su inicio en 2019, el Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa ha resistido incluso los momentos más complejos (ya que no paró ni siquiera en la pandemia de la covid-19), y hoy se ha convertido en una auténtica plataforma de lanzamiento para nuevos talentos.