Con estos regalos vas a acertar siempre (y más en Navidad)

El lote de Mercadona que contiene la fragancia “Eau de parfum rose nude”, para acertar con cualquier edad

Lotes de perfumería, tu regalo para esta Navidad

Los lotes de las fragancias de La Perfumería de Mercadona siempre son un acierto, aunque seguro que muchas veces no sabes cuál elegir, por eso te traemos un “súpertip”: conocer las notas olfativas te ayudará a acertar con tu fragancia.

Las notas de entrada, corazón y fondo son términos usados en perfumería para describir la evolución de una fragancia en la piel a lo largo del tiempo. Estas tres fases forman lo que se conoce como la pirámide olfativa, y cada una tiene un papel clave en la experiencia del perfume.

Las notas de entrada son las primeras que se perciben al aplicar el perfume (la primera impresión de la fragancia), y son las más volátiles, pues duran entre 5 y 15 minutos.

Las notas de corazón, que aparecen cuando las de entrada se desvanecen, representan el “alma” del perfume. Su duración oscila entre los 30 minutos y varias horas (dependiendo del perfume). Aportan carácter y conectan las notas de entrada con las de fondo.

Las notas de fondo son las más persistentes, las que aparecen en la última etapa del perfume. Son las de mayor duración, ya que pueden durar varias horas e incluso días (sobre todo en ropa). Aportan profundidad y fijación a la fragancia.

¿Qué lote vas a elegir?

Mercadona ha preparado tres lotes súpercompletos para que elijas el que mejor se adapte a ti o el que creas que va a encajar más con la persona a la que vas a regalárselo. ¡Todos son ideales!

El lote “Rose nude” contiene la fragancia “Eau de parfum rose nude”, que adoran las personas de todas las edades ya que es atemporal gracias a sus notas florales con un corazón de rosa fresca, y un fondo suave y empolvado.

Esta va acompañada por un gel de baño con una textura suave y un aroma armonioso que perfuma la piel delicadamente, dejando una sensación de frescura y bienestar desde la primera aplicación. Y, además, por una crema corporal con glitter que hidrata, ilumina y embellece la piel gracias a las partículas sutiles de glitter (perfecta para ocasiones especiales o para brillar cada día).

Este lote viene con una caja joyero con espejo integrado. Es ideal para guardar tus cosas, ya que viene con tres compartimentos. Además, está pensado para decorar en cualquier rincón.

El lote ”Borealia Shine para him” es la opción perfecta para quienes buscan un toque moderno y sofisticado para iluminar su día a día. Está compuesto por la fragancia “Borealia Shine 100ml”, que está siempre disponible en Mercadona.

Un eau de parfum con una pirámide olfativa que nos encanta por su originalidad con notas de entrada de lima, notas de corazón de iris y notas de fondo de Cade.

Además del eau de parfum, el lote está compuesto por una exclusiva mochila bandolera negra con diseño práctico y urbano que se adapta a todos los estilos. Es compacta, elegante y funcional, perfecta para llevar lo esencial con comodidad y un toque chic en cualquier plan, desde una salida casual hasta una reunión más especial.

Por último, Mercadona no se olvida de los más peques, a los que también podemos conceder un capricho. Se trata del maletín de cosmética infantil, que lleva todo lo necesario para que los niños jueguen a maquillarse: sombras de ojos, lacas de uñas, brillos de labios, y un montón de accesorios que lo complementa. Y, además, ¡con temática de unicornio!

Lo más importante es que el maquillaje se retira fácilmente y que puedes utilizar el maletín para guardar cosas. ¡Corre a comprarlo!