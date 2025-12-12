Esta cafetera superautomática de De'Longhi es la favorita de los baristas y tiene un descuentazo de 150€

telecinco.es 12 DIC 2025 - 12:55h.

Con molinillo integrado, espumador automático, piezas aptas para el lavavajillas y un uso superintuitivo, la De'Longhi Magnifica Start Milk enamora.

No hay nada como disfrutar del aroma y el sabor de un café recién molido. El grano que te gusta, preparado y goteando en tu taza mientras la espuma le da ese toque final que te alegra el día. Te encanta, pero odias todo el ritual necesario para conseguirlo. Un proceso que ahora puedes automatizar gracias a opciones como la Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Start Milk. Este modelo, con molinillo y espumador integrado, bomba de 15 bares, depósito de 1,8 litros y piezas aptas para el lavavajillas, te lo va a poner muy fácil para disfrutar del café que tanto te gusta, y más ahora que está rebajado 150 € en MediaMarkt.

Es una cafetera superautomática pensada para cualquier hogar. Compacta y elegante, ha sido diseñada para que cualquiera pueda usarla, incluso es buena para esas visitas inesperadas gracias a su función de doble café. Te va a sorprender.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene un molinillo integrado con 13 niveles de molienda totalmente ajustables.

El sistema LatteCrema Hot deja una espuma fina y consistente, y tiene limpieza automática.

Cuenta con 5 programas directos para no complicarte: café, capucchino, espresso, macchiato y agua caliente.

El depósito de 1,8 litros y el contenedor de leche se pueden meter en el lavavajillas.

Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Start Milk

Lo que mejor saber hacer la Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Start Milk, y lo que más la diferencia del resto, es que simplifica sin perder sabor ni aroma. Aquí no hay que moler aparte ni hacer procesos manuales, porque todo está integrado para que solo tengas que pulsar su panel táctil y disfrutar de un café en grano recién molido, en la medida perfecta y con una espuma deliciosa. No en vano tiene un molinillo con 13 niveles de molienda, una bomba de presión de 15 bares y, además, un depósito de agua de 1,8 litros que da para un montón de tazas. Ah, y no tienes que complicarte para mantenerla bien, ya que el depósito de agua y todas sus piezas extraíbles son aptos para el lavavajillas. Más fácil, imposible.

Esta cafetera es perfecta si te gusta el buen café, pero no quieres complicarte preparándolo. Es muy accesible y hasta ideal para familias al poder hacer 2 tazas a la vez. Recomendadísima.

¿Tiene buenas reseñas?

Esta cafetera tiene buenísimas reseñas en MediaMarkt, sobre todo porque es fácil de usar, hace buen café y tiene ese diseño de corte clásico tan característico. Si quieres, puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado a continuación:

"Hace un café muy aromático, tiene un manejo muy intuitivo y espuma la leche muy rápido. Estoy más que satisfecho con su funcionamiento."

"Estoy muy satisfecha con la compra. La cafetera tiene un aspecto clásico que le hace quedar genial en la cocina. La recomiendo sin duda."

"Muy satisfecha. Se calienta rápido y el café sale con mucho aroma y bien equilibrado. El espumado de leche es perfecto, suave y duradero. El panel táctil es intuitivo y su uso y limpieza diarios no suponen problema."

