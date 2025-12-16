Da la bienvenida al 2026 como se merece y vente de fiesta con nosotros esta Nochevieja

telecinco.es 16 DIC 2025 - 17:49h.

Sandra Barneda y Xuso Jones darán las campanadas más diferentes de la televisión, desde Marchica, el après ski de la estación Formigal - Panticosa

Recibe el 2026 con nosotros con una fiesta única, la música de Luc Loren y Carlos Jean como DJs, Campanadas Infantiles, Cotillón y mucho más en un entorno único

Compartir







El 31 de diciembre ¡las campanadas se viven en Telecinco y Cuatro! Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al año 2025 a las 00.00 h desde un escenario inédito en la televisión nacional: Marchica, en la estación Formigal - Panticosa. Los encargados de dar la bienvenida al 2026, rostros queridos de la cadena, conectarán en directo desde el après-ski más famoso del Pirineo.

Desde las alturas, los presentadores prometen una noche mágica con muchas sorpresas. Será la primera vez que las blancas navidades serán más reales que nunca, un entorno completamente nevado con Formigal-Panticosa y el Pirineo Aragonés como protagonistas. Vente a vivirlo con nosotros, disfruta de la última experiencia de 2025 y da la bienvenida como se merece al 2026. Te lo contamos todo sobre el fiestón que tenemos preparado...

Programación completa y horarios del fiestón de fin de año en Formigal

Marchica iniciará su sesión de après-ski a partir de las 17:00h el próximo 31 de diciembre y la fiesta durará hasta las 21:00h con las actuaciones de Luc Loren y Carlos Jean. El acceso será exclusivo para mayores de 18 años.

A partir de las 22:30h, Marchica volverá a abrir sus puertas a todos los públicos para acoger la especial Noche de Campanadas, retransmitida en directo por Telecinco y Cuatro con Sandra Barneda y Xuso Jones como maestros de ceremonia. Tras recibir el nuevo año, la música continuará hasta la 01:30h.

Sarrios será otro de los puntos clave de esta jornada mágica. A las 21:00h se celebrarán las Campanadas Infantiles, seguidas de una sesión de Carlos Jean hasta las 13:00h. Por la noche, la celebración se extenderá en Marchica, après ski de Formigal, donde se repartirán cotillones y uvas para dar juntos la bienvenida a 2026

Servicio de autobús para vivir la fiesta del año

Para facilitar el desplazamiento hasta Formigal, se habilitará un servicio especial de autobuses:

Panticosa – Formigal

Desde las 22:00 h

Última bajada: 01:00 h

Sallent de Gállego – Formigal

Desde las 22:00 h

Última bajada: 01:00 h

El plan definitivo para despedir el año: un après-ski inolvidable, eventos especiales, música y la magia de la primera retransmisión de Campanadas desde una estación de esquí.

¡Nos vemos en la montaña para dar juntos la bienvenida a 2026, con Sandra Barneda y Xuso Jones!