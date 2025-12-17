Te contamos las hierbas aromáticas imprescindibles que no pueden faltar en tu cocina

telecinco.es 17 DIC 2025 - 11:07h.

Las hierbas frescas suelen servir para terminar los platos, ya que aportan aroma, color y un punto de frescor

Si buscas marcar la diferencia en tus comidas, las hierbas aromáticas son lo que necesitas, además, usarlas es más sencillo de lo que parece

Compartir







Puede que cada vez que tienes que preparar un plato te preguntes si es mejor usar hierbas frescas o secas, cuándo puedes usar cada una, para qué sirven, o cómo tienes que conservarlas para que te duren más tiempo. Si este es tu caso, quédate, porque te lo vamos a contar todo.

Las hierbas aromáticas son el toque que marca la diferencia en los platos, además, usarlas es más sencillo de lo que parece.

Las hierbas frescas suelen servir para terminar los platos, ya que aportan aroma, color y un punto de frescor. Sin embargo, las hierbas secas o en polvo son más concentradas y funcionan mejor en cocciones largas (salsas, guisos...).

Cuando se trata de un producto fresco, además de usos y propiedades, muchas dudas giran en torno a su disponibilidad y conservación. Por ello, vamos a darte algunos consejos para resolver estas cuestiones, con pautas sencillas para casa.

¿Sabías que el perejil es de las plantas más ricas en vitamina C?

Solemos usarlo fresco y sin cocinar, y por eso lo tenemos en la parte de refrigerados de la fruta y verdura de Mercadona, y así, aprovechar sus propiedades, pero también se puede usar para guisar.

Su sabor verde y limpio realza pescados, tortillas... Úsalo picado al final para mantener su frescor y si te sobra, puedes congelarlo ya picado y listo para usar.

El cilantro

Se trata de una hierba que aporta antioxidantes y confiere a tus platos un toque especial. Con su sabor fresco y cítrico, se convierte en un habitual de cocinas más exóticas. Además, ¡se está poniendo muy de moda!

Su uso no se limita a las hojas, sino también a los tallos, que son muy aromáticos. El cilantro es ideal para preparar mojos, tacos, ceviches, pollo al curry... Solo tienes que añadirlo al final para no perder su aroma.

¿Cuál es la diferencia entre perejil y cilantro?

Aunque a primera vista parezcan similares, cilantro y perejil no juegan el mismo papel en la cocina.

El cilantro desprende un aroma fresco con un claro toque cítrico; es más intenso y tiende a ocupar los sabores del plato. El perejil, en cambio, huele y sabe herbáceo y limpio, ya que su misión es realzar sin tapar, aportando color y frescor sin cambiar la identidad de la receta.

Un truco rápido para no dudar es frotar una hoja entre los dedos, si aprecias notas cítricas al instante, es cilantro.

Cebollino

Es pariente del ajo, con sabor suave que recuerda a la cebolla y se utiliza tanto para aderezar como para decorar los platos. Va genial sobre revueltos, cremas o patatas asadas con yogur.

Y, ¿cuándo usarlo? Te recomendamos que lo hagas en aquellos platos que te gustaría que tuvieran un toque de cebolla, pero más delicado. Además, puedes usarlo en crudo o al final de la cocción para mantener su toque fresco y sus beneficios.

Hierbabuena

Refrescante y versátil, tanto para platos dulces como salados y, desde limonadas, frutas o postres hasta ensaladas de tomate o cuscús, termina cualquier plato añadiendo al final la hierbabuena.

Es ideal para cuando busques dar un toque de frescor sin que la hierbabuena domine el sabor del plato.

Por tradición en nuestra gastronomía, el uso está muy asentado y es una hierba muy apreciada por su valor nutricional y su trasfondo medicinal y cultural.

¡Un truco! Corta con las manos los tallos y sumérgelos en agua para alargar su conservación.

Albahaca

Con hojas delicadas y perfumadas, la albahaca es una de las hierbas más mediterráneas. La estrella de la salsa pesto, pero también una gran aliada para ensaladas de tomates y quesos frescos.

Te aconsejamos que no la piques en exceso para evitar que se ennegrezca; mejor rómpela con las manos o pícala suave.

Laurel

A diferencia de otras hierbas que solemos usar frescas, el laurel se utiliza casi siempre en seco y es un clásico aromático de fondo. Aporta sabor intenso y aromas profundos a legumbres, escabeches y estofados, además de caldos, sopas y salsas de tomate.

Para sacarle el máximo partido, añádelo al inicio de la cocción para que perfume el guiso desde dentro. Con 1-2 hojas por litro sería suficiente y siempre, hay que utilizar las hojas enteras. Eso sí, no te olvides de retirarla antes de servir.

Trucos de conservación

Para el cilantro, prologaremos su duración colocando un vaso con dos o tres centímetros de agua y cubriéndolo holgadamente con una bolsa, como un ramo. Después guárdalo en la nevera y cambia el agua cada uno o dos días.

La albahaca y la hierbabuena envuélvelas en un papel y, en un táper forrado con papel de cocina ligeramente húmedo.

El perejil, el cilantro y el cebollino se pueden picar y congelar en una bolsa o en cubiteras con un poco de agua o aceite. Tan fácil como sacar un cubito directo a la sartén.