Marta Peñate se somete a nuevas pruebas para estudiar el posible motivo de su último aborto

Marta Peñate ha explicado cuál es la decisión de sus médicos tras descubrir el posible motivo de su aborto. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', y participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', está sometiéndose a pruebas inmunológicas por su embarazo. A través de su perfil de Instagram, la influencer de 35 años, ha desvelado lo que le ha recomendado el inmunólogo.

"Tengo que llamar a la clínica de fertilidad", ha señalado la de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido que retrasar la biopsia del endometrio que se iba a realizar este jueves. Y es que, tal y como ha contado, tiene la regla "muy descontrolada", lo que impide que se pueda someter a esta prueba. En un directo en el que ha aprovechado para sincerarse con sus seguidores, la colaboradora ha reconocido que, en este sentido, no se encuentra en su mejor momento anímico.

"El tema del embarazo se me está haciendo cuesta arriba de nuevo", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha dado nuevos detalles del hallazgo que han hecho en su clínica de fertilidad y que podría dar respuesta a su último aborto, a principios del pasado mes de junio, al mes y medio de gestación. "Si eres celiaca o tienes intolerancia al gluten y no lo sabes, y estás comiendo gluten con normalidad, puedes tener problemas", ha puntualizado la mujer de Tony Spina.

Tal y como ha explicado (y según le han trasladado sus médicos), "si eres celiaca y lo sabes y no comes gluten, no deberías tener ningún problema. El problema es enterarte tarde y haber tenido abortos. Porque podría haber sido por haber estado comiendo gluten cuando tu cuerpo lo rechaza... Es el sistema inmunológico, que sale en defensa para que no te dañe el gluten y, en consecuencia, puedes perder el embarazo", ha expresado la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

"Hay gente que se entera de que es celiaca con 40 años y ha tenido ya dos abortos... Y lo mejor puede venir de ahí", ha señalado la canaria, que está manifestando "ser madre en 2026", ya que es su mayor deseo. "Con lo largo que se me ha hecho esto... Que si luego se extiende a 2027, pues bueno. Pero me daría mucha pena no tener hijos, tendría que asumirlo, pero me haría mucho daño. Me he comprado una casa pensando también en ese bebé", ha reconocido Marta Peñate, que ha explicado cuál ha sido la recomendación de sus médicos en este sentido.

Aunque le dan los resultados de las pruebas inmunológicas el 10 de febrero, que es cuando tiene cita con el inmunólogo, le han pedido que se vaya "quitando el gluten" poco a poco. "Me han dicho que si soy intolerante, o si tengo algún problema, tengo que estar sin comer gluten mes y medio, o dos meses, antes de hacerme otra transferencia. Puede ser que sí o puede ser que no, pero me han dicho que deje de comerlo después de las Navidades, por si acaso hubiese algún problema... Así ya lo habría dejado de consumir", ha contado a través de este directo en el que ha dado la última hora sobre su proceso de fertilidad.