Aldeas Infantiles SOS alerta sobre la pobreza infantil y lanza su campaña de Navidad #EnciendeSuLuz

18 DIC 2025

La pobreza infantil amenaza el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas que la sufren, además de condicionar sus oportunidades de futuro

Los hogares con menores de edad son los más vulnerables: más de la mitad (53,7 %) tiene dificultades para llegar a fin de mes

En España, más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que más de un millón se encuentra en una situación de pobreza severa. Estas cifras muestran que el problema es persistente y muy extendido, ya que numerosos hogares no pueden garantizar necesidades básicas como la luz, la calefacción o una alimentación adecuada.

Aldeas Infantiles SOS advierte que se trata de una emergencia silenciosa que afecta de forma más intensa a las familias con hijos e hijas. Más de la mitad de estos hogares (53,7 %) tiene dificultades para llegar a fin de mes, y el aumento del coste de la vida, unido a ingresos insuficientes, provoca que muchos padres y madres se vean obligados a tomar decisiones que repercuten directamente en sus hijos e hijas. En lugar de cubrir todas las necesidades, deben elegir entre pagar el alquiler o la calefacción, o entre adquirir material escolar o alimentos frescos, lo que compromete el bienestar de los más pequeños.

El impacto emocional y social

La organización señala que la pobreza sostenida en el tiempo no solo compromete las condiciones materiales del hogar, sino también la estabilidad emocional de la infancia. La incertidumbre económica genera estrés y preocupación en los adultos, algo que los niños y niñas perciben con claridad y que también impacta de forma directa en su propia salud mental, manifestándose a menudo a través de la ansiedad, la tristeza, la depresión o el sentimiento de culpa.

Este tipo de situaciones también repercuten en su sensación de seguridad, rendimiento escolar y desarrollo social, por lo que pueden llegar a condicionar tanto su presente como su futuro.

#EnciendeSuLuz: la campaña de Navidad

Para visibilizar esta realidad, Aldeas Infantiles SOS lanza la campaña #EnciendeSuLuz, que cuenta con el actor Miguel Ángel Muñoz como protagonista. El spot recrea situaciones habituales en hogares donde faltan recursos esenciales como la luz, que no se enciende, la nevera está casi vacía y el frío está presente en cada estancia. “Esto no es una casa… es una emergencia”, afirma el actor.

La campaña, que estará vigente hasta el 6 de enero, invita a la ciudadanía a colaborar para ayudar a que muchas familias puedan cubrir necesidades básicas como la luz, la alimentación o la calefacción. El mensaje central recuerda que cada aportación contribuye a que estos hogares recuperen estabilidad y bienestar durante la Navidad.

Los fondos recaudados se destinarán a los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar de Aldeas, orientados a reforzar las capacidades de las familias y garantizar que los niños y las niñas puedan crecer en un entorno seguro, estable y afectivo.

El trabajo de Aldeas Infantiles SOS

La organización trabaja en España desde 1967. Su labor se centra en dos líneas principales: fortalecer a las familias vulnerables para que puedan atender adecuadamente a sus hijos e hijas, y proteger a los niños, niñas y jóvenes que carecen de cuidado parental, garantizando un entorno familiar protector. También impulsa el buen trato a la infancia mediante su Política de Protección Infantil y Juvenil, y colabora con centros educativos, servicios sociales y comunidades locales para asegurar una red de apoyo eficaz.

Aldeas Infantiles SOS recuerda que la pobreza infantil no es solo un problema económico, sino una cuestión de derechos. Garantizar esos derechos requiere la implicación de toda la sociedad.