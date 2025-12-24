telecinco.es 24 DIC 2025 - 13:05h.

La película, impulsada por Banco Mediolanum, ha sido dirigida por Giacomo Campiotti

Disfruta de 'Ennio Doris: el mañana también existe' en Mediaset Infinity

‘Ennio Doris: el mañana también existe’ es mucho más que una película biográfica. Se trata del retrato de un emprendedor que cambió la manera de entender el sector financiero y puso a las personas en el centro del mismo.

Impulsada por Banco Mediolanum y disponible en Mediaset Infinity a lo largo de todo 2026, la película recorre la trayectoria vital de Ennio Doris, fundador del Grupo Mediolanum, desde sus comienzos más modestos hasta la consolidación de un modelo bancario innovador, cercano y orientado a acompañar a las personas en cada etapa de su vida.

A lo largo del filme, se muestra cómo Doris se mantuvo fiel a sus principios incluso en los momentos más complejos, superando obstáculos personales y profesionales para construir un proyecto que transformó el sector financiero en Italia y España. Su historia es, ante todo, una invitación a creer en las ideas propias y a no renunciar a los sueños, incluso cuando el camino parece difícil.

Una historia que inspira

‘Ennio Doris: el mañana también existe’ conecta con todos aquellos que buscan referentes de emprendimiento, liderazgo y superación. La película no solo recorre hitos empresariales, sino que profundiza en la dimensión humana del personaje, en su manera de entender el trabajo, la confianza y la relación con las personas.

Está dirigida por el reconocido cineasta italiano Giacomo Campiotti –responsable de títulos como ‘María de Nazaret’ o ‘Moscati, el médico de los pobres’– y protagonizada por Massimo Ghini, que interpreta a Ennio Doris, aportando profundidad y cercanía a un personaje clave en la historia.

No te pierdas ‘Ennio Doris: el mañana también existe’ –que ya puede disfrutarse en Mediaset Infinity–, y descubre una historia real que te inspirará a no dejar de creer en tus sueños.