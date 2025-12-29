Tres básicos virales de Milk Makeup reunidos en un pack perfecto para regalar

telecinco.es 29 DIC 2025 - 11:42h.

El estuche de Jelly Skin Starter Pack de Milk Makeup combina hidratación y un toque de color en un formato compacto

Las 10 mejores bases de maquillaje del 2025: iluminadoras o mate ¿cuál comprar?

Cada semana aparece un producto nuevo de maquillaje que arrasa en redes, pero pocos se mantienen en el radar como los de Milk Makeup. Los sticks de Milk llevan tiempo colándose en muchos neceseres porque funcionan bien, se aplican fácilmente y dejan efecto "buena cara". Y ahora Sephora ha juntado varios de sus favoritos en un el Jelly Skin Starter Pack pensado para regalar en Navidad o para autorregalarse sin remordimientos. Además, viene con un 25% de descuento, así que cuesta menos que comprarlos por separado.

Este Jelly Skin Starter Pack reúne tres productos. Dos sérums en stick que preparan la piel en segundos y un tercer stick que aporta color y se adapta al pH, funcionando tanto como labial como colorete. Todo viene en un estuche compacto que facilita llevarlo encima y tener una rutina completa sin cargar con medio neceser.

Lo mejor de este pack

Dos sérums en stick con textura gelatina que calman, hidratan y refrescan la piel al instante.

con textura gelatina que calman, hidratan y refrescan la piel al instante. Colorete + pintalabios en stick que se activa con el pH y aguanta horas sin resecar.

que se activa con el pH y aguanta horas sin resecar. Formato viaje y estuche rígido para llevarlo todo junto sin que se estropee.

para llevarlo todo junto sin que se estropee. Edición limitada.

Comprar en Sephora con un 25% menos

¿Qué hace especial al Jelly Skin Starter Pack?

El sérum Cooling Water Jelly Ice Calming Serum es ese stick que aplicas después de limpiar la piel y notas cómo reduce la sensación de tirantez. La textura tipo gelatina es ligera, se extiende rápido y deja la piel lista para lo que venga. Mientras otros sérums requieren esperar a que se absorban, este se asienta enseguida, algo que se agradece cuando vas con el tiempo justo.

El sérum Watermelon Jelly Hydrating & Brightening Serum suma un extra de hidratación y luminosidad. Funciona especialmente bien cuando la piel está apagada o necesita un empujón antes del maquillaje. La combinación de ambos sérums crea una base suave y flexible, justo lo que se busca para que el maquillaje quede mejor y dure más.

Y luego está el labial Cooling Water pH Jelly Tint, que es probablemente el motivo por el que este pack se ha hecho tan viral. El color empieza siendo transparente y, en un par de minutos, se transforma en un tono más vivo que se adapta a tu pH. En labios queda natural y en mejillas se difumina sin esfuerzo, algo que no siempre pasa con los tintes en stick.

¿Por qué elegir este set?

Porque reúne hidratación, frescor y color en un formato cómodo, limpio y fácil de usar. Es perfecto para quienes quieren una rutina rápida, para quienes viajan mucho o para quienes prefieren productos que no ocupen medio baño.

Está disponible en Sephora con un 25% de descuento y envío gratis, una oportunidad interesante teniendo en cuenta que es edición limitada.

Un pack práctico, bonito y funcional que encaja muy bien en cualquier rutina y que llega justo a tiempo para Navidad.

Fotos: Sephora.

