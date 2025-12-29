telecinco.es 29 DIC 2025 - 11:15h.

Un móctel no requiere una coctelera de acero ni mezclar un motón de ingredientes, puedes elaborarlo de una manera mucho más sencilla

En tu Mercadona más cercano puedes encontrar todos los ingredientes para este combinado sencillo y delicioso

Estas fiestas vienen con una nueva tendencia que ya se ha colado en nuestras mesas: el móctel. ¿Y esto qué es? El móctel o mocktail es la alternativa perfecta a los cócteles tradicionales, ya que su estética es idéntica y su sabor sigue siendo sorprendente, pero no lleva alcohol. Es ideal para brindar a cualquier hora, apto para todos los públicos y, sobre todo, facilísimo de preparar.

Aunque suene sofisticado, un móctel no requiere una coctelera de acero ni mezclar un motón de ingredientes imposibles. De hecho, la mayoría se elaboran con cosas tan básicas como zumos de frutas, hierbas aromáticas, agua con gas, especias o siropes. El secreto está en la presentación, solo necesitas unas copas bonitas, unos bordes escarchados, y un poco de fruta fresca para que parezca que has fichado a un bartender profesional.

Nosotros hemos puesto a prueba un combinado sencillo y delicioso, cuyos ingredientes puedes encontrar en tu Mercadona más cercano. Se llama Melocotón Ice, un móctel rápido, resultón y perfecto para sorprender en casa sin necesidad de utensilios especiales.

Prepara la copa que tengas más a mano –sí, cualquiera sirve– porque con un par de detalles decorativos el resultado va a hablar por sí solo. Te dejamos la lista de ingredientes para una ración, aunque seguro que vas a querer compartirlo.

Ingredientes (para 1 persona)

10 cl de Ice Tea de melocotón Hacendado

4 cl de zumo de manzana

4 cl de agua con gas

Hielo al gusto

Una rodaja de manzana

Hierbabuena al gusto

Preparación

Mezcla en un mismo recipiente los líquidos: Ice Tea de melocotón, zumo de manzana y agua con gas. A continuación, sirve la mezcla en un vaso largo o una copa con hielo hasta la mitad.

Y... ¡ya lo tienes! Ahora solo falta decorar, así que añade unos gajos o una rodaja de manzana, y si te apetece, una ramita de hierbabuena que aportará un aroma especial.

Un móctel sencillo, rápido y, sobre todo, que sorprende. Es perfecto para estas fiestas, aunque también para cualquier momento en que quieras improvisar con un brindis especial.