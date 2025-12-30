telecinco.es 30 DIC 2025 - 10:59h.

Mercadona ofrece diferentes opciones de uvas, copas reutilizables y cotillones para que tu celebración de Nochevieja sea más sencilla

Desde las uvas frescas hasta la sidra El Mayu, todo está pensado para disfrutar de estas campanadas

La última noche del año siempre tiene algo de ritual. Cuando se acercan las 12, las mesas suelen estar listas, el cotillón preparado y las uvas a mano. Como sabemos que muchas compras se dejan para última hora y que todo funciona mejor cuando está bien organizado, hemos visitado Mercadona para descubrir qué opciones ofrece con el fin de vivir las campanadas sin estrés. Lo fundamental es disfrutar de las 12 uvas, que simbolizan un deseo para cada mes del año, así que conviene elegir la opción que mejor se adapte a ti.

Uvas para todos los gustos y estilos

Si prefieres la tradición, puedes optar por el racimo de uvas frescas sin semillas. Solo necesitas seleccionar 12 y colocarlas en un recipiente. Además, te damos un truco por si quieres sorprender a tus invitados, y es que puedes preparar una brocheta con las 12 uvas, de modo que estarán listas para tomar de una forma diferente y algo más original.

Si buscas comodidad, las 12 Uvas Reloj frescas ya vienen preparadas con la cantidad exacta para cada campanada. No tendrás que contar ni manipular nada, porque únicamente necesitas abrir el envase y esperar a que empiece este ritual.

Además, si prefieres algo dulce y fácil de llevar, también tienes las 12 uvas en almíbar. Vienen peladas y sin semillas, y lo hacen en un pack de dos latas. Son ideales ya que se conservan perfectamente.

Un brindis sencillo y agradable

Nochevieja no está completa sin el tradicional brindis. Sin embargo, para evitar preocupaciones innecesarias, las copas de cava reutilizables Bosque Verde ofrecen una alternativa más práctica que el cristal. Son resistentes, brillantes y pueden lavarse tanto a mano como en el lavavajillas.

Y como cada brindis necesita una bebida a la altura, la Sidra El Mayu de Mercadona se convierte en una excelente opción. Su toque frutal y su regusto a manzana con un punto semidulce combina muy bien con quesos, frutos secos, ensaladas y postres, así que encaja a la perfección en el momento del resopón y en la bienvenida al nuevo año.

El cotillón que marca la diferencia

Una fiesta de Nochevieja siempre gana energía cuando aparece el cotillón y Mercadona vuelve a ofrecer tres modelos entre los que elegir. La bolsa roja apuesta por los brillos y contiene decoración facial, una cinta con estrella que puedes llevar en la cabeza o la muñeca, y la clásica trompeta, el collar y la serpentina. La bolsa dorada incluye un antifaz, una diadema de estrellas, el collar, la trompeta y la serpentina. Por último, la bolsa negra propone un toque festivo con una peluca brillante, un antifaz, la trompeta, el collar y la serpentina.

Puedes elegir uvas frescas, en conserva o el pack de uva fresca Reloj ya preparado. Puedes brindar con sidra y utilizar las copas reutilizables más prácticas. Y puedes ponerte el accesorio más divertido del cotillón. Pero... cuando el reloj empiece a marcar las 12 campanadas, lo verdaderamente importante será disfrutar del momento y hacerlo rodeado de tus seres queridos.