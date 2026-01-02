La batidora que arrasa entre quienes cocinan a diario es de Cecotec y cuesta solo 30€

telecinco.es 02 ENE 2026 - 14:24h.

La batidora de mano Cecotec Katana 15 Jar G combina cuchillas de titanio y movimiento Perreo Move para unos resultados perfectos

Con el frío instalado y la temporada de cremas, purés y platos calentitos en pleno auge, una buena batidora de mano se vuelve casi imprescindible para que todo salga perfecto. Y justo ahora, la Cecotec Katana 15 Jar G está con 24% de descuento en PcComponentes, lo que la convierte en un regalo de Navidad muy práctico.

Este modelo destaca porque no se queda corto cuando toca triturar verduras duras, emulsionar salsas o dejar un puré fino. Es potente, resistente y está pensada para cocinar a diario sin pelearte con grumos ni salpicaduras. Con la oferta actual, es una oportunidad bastante tentadora para renovar dispositivos o sorprender a alguien que disfrute preparando recetas caseras.

Lo mejor de este modelo:

Motor profesional de 1500 W que consigue mezclas finas en segundos, incluso con alimentos duros.

de 1500 W que consigue mezclas finas en segundos, incluso con alimentos duros. Seis cuchillas de titanio con tecnología Dynamic Blade para un triturado más duradero y preciso.

con tecnología Dynamic Blade para un triturado más duradero y preciso. Movimiento Perreo Move , que ayuda a que la mezcla baje y se emulsione sin esfuerzo.

, que ayuda a que la mezcla baje y se emulsione sin esfuerzo. Pie XL extralargo y campana BellShield para batir en cualquier recipiente sin salpicaduras.

para batir en cualquier recipiente sin salpicaduras. Selector de 21 velocidades reales + Turbo para ajustar la textura al milímetro.

velocidades reales + Turbo para ajustar la textura al milímetro. Vaso medidor de vidrio de 800 ml, resistente, sin BPA y apto para lavavajillas.

de vidrio de 800 ml, resistente, sin BPA y apto para lavavajillas. Diseño ergonómico con buen agarre para sesiones largas sin cansancio.

Comprar en PcComponentes por 30,32 euros.

¿Por qué elegir la Katana 15 Jar G?

La Katana 15 Jar G destaca porque combina justo lo que se le pide a una batidora de mano potente: fuerza, control preciso y un diseño ergonómico. Los 1500 W marcan la diferencia cuando toca triturar alimentos duros o conseguir cremas muy finas, y las cuchillas de titanio mantienen el rendimiento incluso con uso intensivo. El pie XL permite trabajar directamente en ollas grandes sin cambiar de recipiente, y la campana BellShield evita las típicas salpicaduras que acaban en la encimera. Además, tener 21 velocidades ayuda a ajustar cada receta.

Para quién encaja mejor

Perfecta para quienes cocinan a diario y quieren precisión. También para quienes preparan cremas, salsas o batidos con frecuencia y necesitan una herramienta que responda siempre igual. Según las reseñas de usuarios, muchos destacan su estabilidad y la ausencia de salpicaduras, algo que suele ser un problema en modelos más básicos.

Ahora mismo está disponible en PcComponentes con un descuento del 24% y envío rápido, así que es un buen momento para hacerse con ella o regalarla.

Comprar en PcComponentes por 30,32 euros.

Es una batidora potente, resistente y muy completa, pensada para quienes quieren resultados profesionales sin llenar la cocina de aparatos.

