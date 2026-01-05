La 34ª edición del Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS llega a la Puerta del Sol

telecinco.es 05 ENE 2026 - 14:16h.

Aldeas Infantiles SOS ha repartido en Madrid 7.500 raciones de su Roscón de Reyes, elaborado altruistamente por Panaderías Orio, acompañadas de chocolate caliente

La organización de atención directa a la infancia trata así de visibilizar la realidad de los 2,7 millones de niños y niñas que se encuentran en riesgo de pobreza en nuestro país

El locutor de Kiss FM, Enrique Marrón, ha sido, un año más, el encargado de poner música al evento

El tradicional Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS ha vuelto esta mañana a la Puerta del Sol de Madrid. En su 34ª edición, la organización ha repartido 7.500 raciones de este dulce gigante, elaborado por Panaderías Orio, acompañadas de chocolate caliente, entre las personas que transitaban por el centro de la capital.

Con esta iniciativa, Aldeas Infantiles SOS busca dar visibilidad a la situación de la infancia que no puede pasar estas fechas con sus familias o que vive en riesgo de pobreza y exclusión social en España.

En un día marcado por la alegría y la ilusión, especialmente entre los más pequeños, la organización de atención directa a la infancia pone el acento en la importancia de compartir estas fechas en familia, sin olvidar que muchos niños y niñas no tienen esa oportunidad o lo hacen en contextos de gran dificultad. Actualmente, cerca de 52.000 niños y niñas crecen en el sistema de protección en nuestro país y más de 2,7 millones se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.

El reparto ha tenido lugar en la Puerta del Sol, donde se han distribuido las 7.500 porciones de este Roscón de 1.000 kilos, acompañadas de chocolate caliente, para deleitar a quienes paseaban por la plaza madrileña. Se trata de una tradición que comenzó en 1989 y que se ha consolidado como una cita imprescindible de la Navidad en Madrid. Durante los años en los que la pandemia y las obras de la Puerta del Sol impidieron su celebración, Panaderías Orio continuó horneando el Roscón y Aldeas Infantiles SOS lo repartió entre familias en situación de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid.

El acto ha contado con la animación musical de Enrique Marrón, locutor de Kiss FM, que ha acompañado la jornada con una selección de éxitos desde los años 80 hasta la actualidad. Aldeas Infantiles SOS ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Panaderías Orio, Enrique Marrón y de todas las personas que han hecho posible, un año más, este evento solidario.

Campaña “Enciende su luz”

Esta acción se enmarca en la campaña navideña “Enciende su luz”, con la que Aldeas Infantiles SOS quiere visibilizar la realidad de los más de dos millones de niños y niñas que viven en España en riesgo de pobreza y exclusión social. La iniciativa pone el foco en la realidad invisible de los miles de familias que afrontan dificultades para cubrir necesidades básicas como el acceso a la electricidad, la alimentación o la calefacción, y subraya cómo un pequeño gesto de apoyo puede marcar la diferencia en el día a día de la infancia más vulnerable.

Los fondos recaudados a través de la campaña se destinarán a los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS. A través de estos programas, la organización acompaña de forma continuada a miles de familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ayudarles a crear entornos protectores, estables y afectivos para sus hijos e hijas. Su intervención busca evitar que las situaciones de riesgo se agraven y prevenir una posible separación familiar, trabajando en coordinación con centros educativos, servicios sociales y agentes comunitarios.