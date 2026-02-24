Patricia Fernández 24 FEB 2026 - 01:50h.

La pareja de casados ya ha dado un paso más en su relación y cuentan los detalles

El resto de las parejas alucinan al escuchar qué ha pasado entre Estefanía y Stefan desde que se conocieron: “Pobrecito, me da pena”

Compartir







Stefan y Estefanía han vivido sus más y sus menos en su relación en la última semana de 'Casados a primera vista', después de una complicada discusión por un comentario de él, ella llegaba a quitarse el anillo de casados, pero tras varias disculpas y conversaciones, Stefan conseguía que su pareja le entendiese y las cosas empezaban a fluir más que nunca entre ellos, tanto que han dado un paso más.

Tras una bonita sorpresa de Stefan, Estefanía y él se acercaban más que nunca. Empezaban con un masaje de lo más sensual en la cama y terminaban con su momento más íntimo bajo las sábanas, pero esto no se quedaba aquí. Él se marchaba al baño y ella iba detrás en medio de la noche, donde compartían un momento a solas y sin cámaras.

Las reacciones de las parejas al descubrir por Estefanía y Stefan el paso que han dado

Cuando se encontraban con todas las parejas y los expertos, la pareja relataba lo que había sucedido en este momento sin cámaras. "Necesitábamos explorarnos el uno al otro, es una parte muy importante y no nos sentíamos cómodos siendo observados", explicaba él y ella añadía más detalles: "Nos hemos descubierto más y hemos dado un paso más". Momento en el que Stefan aseguraba que "hicieron el amor", lo que quitaba un peso de encima a su pareja: "Era importante contarlo, fue algo intenso, pero rápido, algo muy bonito".

Confesiones que generaban preguntas entre sus compañeros: "¿Te metiste en el baño por ella?" Y él respondía ante atenta mirada de Estefanía. Los que terminaban sincerándose sobre lo que ha sucedido entre ellos en las últimas semanas y la discusión que parece cambió todo entre ellos: "Me sentí insegura. Tuvimos una conversación y me pidió perdón". La que terminaba dedicándole unas bonitas palabras a su pareja: "Se necesitan más personas como Stefan en el mundo".

Las parejas que seguirán juntas después del programa, según los colaboradores