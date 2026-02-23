Alejandra Rubio explica el motivo real del fin de la relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha respondido a la entrevista de Laura Matamoros

Alejandra Rubio "ve más conciliadora" a Laura Matamoros: "Ha reculado en muchas cosas"

Compartir







Laura Matamoros acudió a ‘¡De viernes!’ para ofrecer su versión sobre el motivo que ha llevado a que ella y su primo Carlo Costanzia se distancien.

Alejandra Rubio ha reaccionado a la entrevista de Laura en ‘El tiempo justo’, sobre las palabras de Laura acerca de las coacciones de Carlo: “Yo creo que se pueden decir las cosas de muchas formas y las puedes interpretar de muchas formas. Puede ser que le haya dicho que no le hable cosas suyas, porque él también sabe muchas cosas de ella y no las va contando. Pero yo, hasta hoy, no he visto a Carlo hablar de nadie que no sea él”.

Además, explica cómo han reaccionado ambos a lo que ha pasado: “Para mí es surrealista, nos pilla a los dos totalmente de sorpresa porque no hay ningún problema, no ha pasado nada. Que tú en un momento discutas con un familiar… es que nos ha pasado a todos”.

Alejandra aclara el motivo por el que se rompe la relación entre Laura y Carlo: “La relación no se rompe por esto, ni por la conversación que tienen en el coche. La relación se rompe cuando Carlo ve que esto es un motivo para desprestigiarle y tirarle por los suelos una vez más”.

Alejandra Rubio: " "Para mi lo importante es que me hace a mi culpable de esto en parte, ella es la primera que me mete a mi desde el minuto uno"

"Me duelen las palabras que se han dicho de mi pareja" Alejandra Rubio se ha mostrado muy molesta con las palabras de Laura Matamoros en '¡De viernes!': "Para mi lo importante es que me hace a mi culpable de esto en parte, ella es la primera que me mete a mi desde el minuto uno", explicaba la colaboradora. Asimismo, ha querido desmentir algunas de las acusaciones de Laura, como lo de "hacer un aquelarre".

"Ha venido a decir que no tienen relación desde que Carlo está conmigo y que la hemos alejado por ser un personaje público", continuaba. La hija de Terelu Campos se ha quejado de que siempre ha tenido una buena relación con Laura Matamoros y que ahora ya no. "A mi me duelen las palabras que se han dicho de mi pareja", reconocía la colaboradora bastante molesta por lo que escuchó el pasado viernes y que lo único que ha hecho es defender a Carlo Constanzia.