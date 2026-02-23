Logo de telecincotelecinco
Alejandra Rubio explica el motivo real del fin de la relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio explica el motivo real del fin de la relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia
Alejandra Rubio desvela el motivo del fin de relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia
Laura Matamoros acudió a ‘¡De viernes!’ para ofrecer su versión sobre el motivo que ha llevado a que ella y su primo Carlo Costanzia se distancien.

Alejandra Rubio ha reaccionado a la entrevista de Laura en ‘El tiempo justo’, sobre las palabras de Laura acerca de las coacciones de Carlo: “Yo creo que se pueden decir las cosas de muchas formas y las puedes interpretar de muchas formas. Puede ser que le haya dicho que no le hable cosas suyas, porque él también sabe muchas cosas de ella y no las va contando. Pero yo, hasta hoy, no he visto a Carlo hablar de nadie que no sea él”.

Además, explica cómo han reaccionado ambos a lo que ha pasado: “Para mí es surrealista, nos pilla a los dos totalmente de sorpresa porque no hay ningún problema, no ha pasado nada. Que tú en un momento discutas con un familiar… es que nos ha pasado a todos”.

Alejandra aclara el motivo por el que se rompe la relación entre Laura y Carlo: “La relación no se rompe por esto, ni por la conversación que tienen en el coche. La relación se rompe cuando Carlo ve que esto es un motivo para desprestigiarle y tirarle por los suelos una vez más”.

Alejandra Rubio: " "Para mi lo importante es que me hace a mi culpable de esto en parte, ella es la primera que me mete a mi desde el minuto uno"

Alejandra Rubio, muy enfadada tras la entrevista de Laura Matamoros: "¿Defender a mi pareja es amenazar a alguien?"
"Me duelen las palabras que se han dicho de mi pareja" Alejandra Rubio se ha mostrado muy molesta con las palabras de Laura Matamoros en '¡De viernes!': "Para mi lo importante es que me hace a mi culpable de esto en parte, ella es la primera que me mete a mi desde el minuto uno", explicaba la colaboradora. Asimismo, ha querido desmentir algunas de las acusaciones de Laura, como lo de "hacer un aquelarre".

"Ha venido a decir que no tienen relación desde que Carlo está conmigo y que la hemos alejado por ser un personaje público", continuaba. La hija de Terelu Campos se ha quejado de que siempre ha tenido una buena relación con Laura Matamoros y que ahora ya no. "A mi me duelen las palabras que se han dicho de mi pareja", reconocía la colaboradora bastante molesta por lo que escuchó el pasado viernes y que lo único que ha hecho es defender a Carlo Constanzia.

