Giro inesperado tras la primera gran crisis de Ana y Luija: pasión y desenfreno 'por bandera'

Ana y Luija han protagonizado su primera gran crisis en 'Casados a primera vista' desde que se casaron tras el flamante estreno del programa de Telecinco. Y es que él intenta que su mujer no sufra ni se compare con el resto, mientras que ella no se toma del todo bien los consejos de su marido. El desencuetro ha venido originado después de que Ana confesara que hay cosas "que no le cuadran": "Te veo que me buscas muchos fallos. Es muy fácil, si consideras que la persona que te han puesto no te convence, hay que ser honesto y no hace falta avanzar más". Pero Luija se ha mostrado seguro de lo que siente, tachando eso que acababa de decir Ana de "una hipótesis".

La tensión entre la pareja ha saltado por los aires, con un Luija señalando que todo lo que ha dicho sobre ella que le haya podido sentar mal "lo ha dicho de broma". "Tus bromas no son de cosas que pueda mejorar", ha añadido Ana, echándole también en cara las veces que Luija le ha pedido que no diga tanto "gracias" ni "perdón", algo que no le gusta mucho. "Mi conclusión es... mejor que me quede callada", ha indicado en un momento dado Ana.

Crece la tensión entre Ana y Luija

La tensión entre ambos ha crecido cada vez más, sin llegar a un punto de entendimiento y llenándose de reproches: "Ayer te pusiste a gritarme", ha señalado Luija. Un Luija que en un momento dado ha cogido a Ana y le ha dado un emotivo abrazo con sabor a reconciliación. Y que, aunque a Ana parecía no valerle, el abrazo ha 'calmado mucho más las aguas' y rebajado el acalorado ambiente que se estaba viviendo en esa habitación.

Luija se rompe al hablar con Ana de su pasado

Pero no todo han sido desencuentros entre Ana y Luija. También han protagonizado un momento muy emotivo, con un Luija roto por completo y abriéndose ante Ana sobre cosas de su pasado. Y es que el de Torremolinos, después de que Ana desvelara también con todo lujo de detalles su infancia, no ha podido evitar romperse: "A los 2 años mis padres se separaron. Lo pasé regular, pero disfruté de cada uno por separado".

No obstante, no es lo que peor llevó Luija de su pasado: su hermano se fue a jugar al F.C Barcelona a una edad muy temprana, algo que le trastocó todos los planes: "Con 14 años firmó y era muy joven. Tuve una infancia buena, pero ese tipo de cosas... por ejemplo, ya no el hecho de que se separaran, sino escuchar gritos y todo eso. No entiendes por qué se han separado los padres". No obstante, al margen de esto, Luija ha remarcado que sus padres, tanto a su hermano como a él han intentado transmitirles todo el amor del mundo.

Finalmente, Luija se ha emocionado como pocas veces le hemos visto en 'Casados a primera vista', algo que nos da una pista de lo importante que ha sido para él abrirse y mostrar ese lado que más desconocíamos de él y que le ha quedado marcado para el resto de su vida.

La noche de pasión de Ana y Luija

Lo que está claro es que el amor es cada vez más fuerte entre los malagueños. A Ana le costó mucho el primer beso, pero ahora que confía en su marido, se ha dejado llevar por el corazón, algo que es posible que le cree consecuencias a posteriori... ¿quieres ver las imágenes de la noche de pasión entre Ana y Luija? ¡dale play al vídeo y no te pierdas nada!