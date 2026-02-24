Aratz Lakuntza, concursante confirmado de 'Supervivientes 2026': ''Quiero demostrarme hasta dónde puedo llegar''

Supervivientes 24 FEB 2026 - 11:00h.

El joven deportista está dispuesto a darlo todo en Honduras

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Aratz Lakuntza se ha convertido en uno de los concursantes confirmados de esta edición de ‘Supervivientes 2026’. El deportista se lanza de lleno a la aventura y afronta con muchas ganas el nuevo reto porque quiere darlo todo en Honduras.

Así ha confirmado el nuevo concursante su participación en el reality más complicado de la televisión: ‘’Aupa equipo, soy Aratz Lakuntza, tengo 26 años, soy atleta élite y soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'’.

Aratz revela que no es el primer reality por el que pasa: ‘’Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y sobre todo para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar. Nos vemos en Honduras’’.

¿Quién es Aratz Lakuntza?

Aratz es un joven deportista de 26 años que se ha convertido en campeón del mundo en Carreras de Obstáculos (OCR), además es entrenador personal. Natural de Donostia, ha demostrado ser un atleta de élite versátil y exigente. Ahora, además, suma a su carrera un nuevo reto: afrontar todos los obstáculos que se le pongan por delante en 'Supervivientes'.