Robert Carradine, recordado como el entrañable padre de Hilary Duff en la serie 'Lizzie McGuire', ha fallecido a los 71 años

Muere el actor Robert Carradine, padre de Hilary Duff en 'Lizzie McGuire', a los 71 años tras "luchar" contra una enfermedad mental

Compartir







La historia de la familia Carradine es una de las más conocidas -y también más marcadas por la tragedia- dentro de Hollywood. Pertenecientes a una auténtica dinastía de actores encabezada por John Carradine, sus hijos heredaron la vena artística que parecía destinada al éxito. Sin embargo, detrás de sus trayectorias profesionales, se esconde una cadena de episodios que culminaron en las muertes de dos de sus miembros más conocidos: Robert Carradine, que perdió la vida este pasado 23 de febrero, y su hermano David Carradine, hace casi dos décadas.

Robert Carradine, recordado como el entrañable padre de Hilary Duff en la serie 'Lizzie McGuire' y por su papel en 'Revenge of the Nerds', ha fallecido a los 71 años tras quitarse la vida. Según ha confirmado su familia, el actor llevaba casi veinte años "luchando" contra un trastorno bipolar.

En el comunicado difundido tras su muerte, sus allegados hablaron de una "valiente batalla" contra una enfermedad mental que marcó sus últimas décadas. El trastorno bipolar, caracterizado por episodios de euforia y depresión, puede resultar devastador cuando no logra estabilizarse, incluso con tratamiento. En el caso de Robert, su entorno ha explicado que, pese a los esfuerzos médicos y familiares, la enfermedad terminó imponiéndose.

La extraña muerte de David Carradine

Diecisiete años antes, la familia ya había afrontado otra pérdida impactante. David Carradine, conocido por ser el "pequeño saltamontes" como protagonista de 'Kung Fu' y rostro icónico del cine de acción, incluida su participación en 'Kill Bill: Vol. 2', murió el 4 de junio de 2009 a los 72 años en extrañas circunstancias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su deceso dio la vuelta al mundo por la forma en la que ocurrió. El actor fue hallado sin vida en una habitación del hotel Swissôtel Nai Lert Park de Bangkok, donde se encontraba rodando una película. En un primer momento, las autoridades tailandesas barajaron varias hipótesis, incluida la del suicidio. Sin embargo, la investigación posterior apuntó a otra causa: "asfixia autoerótica".

Los informes forenses concluyeron que Carradine murió por asfixia mientras practicaba una forma de estimulación sexual que implica la restricción parcial de la respiración para intensificar el placer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según los detalles trascendidos en la investigación, el actor fue encontrado parcialmente desnudo y con cuerdas atadas alrededor del cuello y otras partes del cuerpo. No había signos de lucha ni indicios de presencia de terceras personas en la habitación.

La asfixia autoerótica es una práctica de alto riesgo que puede provocar pérdida de conciencia en cuestión de segundos si la privación de oxígeno supera el límite seguro. En el caso de Carradine, todo apunta a que perdió el conocimiento de forma inesperada y no pudo liberarse a tiempo. El fallecimiento fue catalogado como accidental.

La viuda de Carradine, Annie Bierman, presentó una demanda contra MS2, productora de la película que estaba rodando el actor en el país, por incumplimiento de contrato y muerte por negligencia. Porntip Rojanasunan, forense del Ministerio de Justicia tailandés, se mantuvo en la tesis del accidente autoerótico. "Esto no es suicidio o asesinato, murió después de masturbarse", manifestó entonces.

El caos mediático fue inmediato. Se filtraron fotos del cadáver de Carradine en una camilla forense y otra, publicada por un diario tailandés, en la que se mostraba cómo había sido hallado muerto. La familia inició otra demanda.

Antes de su muerte, David ya se había sincerado sobre sus problemas personales. En el libro 'Endless Highway' confesó que, con tan solo cinco años, había pensado en el suicidio debido al alcoholismo de sus padres.