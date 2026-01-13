Conga RX90 AI: la aspiradora de Cecotec que también friega en una sola pasada y se adapta a cualquier hogar

telecinco.es 13 ENE 2026 - 10:25h.

Cecotec rebaja 90 € esta aspiradora sin cable que también es fregona, tiene cabezal antienredos y va de maravilla en cualquier superficie.

Tienes mascotas en casa, tienes suelos de losa y alfombras y tienes mil y una razones para odiar limpiar los suelos por tanta complicación. Pero también tienes un remedio fácil a tu alcance: la aspiradora sin cable Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme. ¿Por qué esta aspiradora y no otra? Para empezar, por sus 100 minutos de autonomía, sus 350 AW de potencia de succión o su tecnología con IA. Para terminar, porque está rebajada de 289 € a solo 199 € gracias a una oferta de Cecotec.

Es el tipo de aspirador sin cable pensado para hacerte la vida más fácil. Se adapta a todo tipo de suelos, evita enredos y puede con la suciedad más dura gracias a su aspirado/fregado simultáneos. No importa cómo sea tu hogar, porque te va a encantar.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene 350 AW de potencia real, por lo que elimina la suciedad y el pelo incrustados con mucha facilidad.

Cuenta con Inteligencia Artificial que usa para ajustar la potencia según la suciedad y aumentar su autonomía.

Puede aspirar y fregar a la vez gracias al sistema ErgoWet.

Su batería aguanta hasta 100 minutos de uso con una sola carga.

Aspiradora sin cable Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme

Es cierto que hay muchos aspiradores inalámbricos que dan potencia, pero pocos llegan al nivel de la aspiradora sin cable Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme, porque esta tiene un motor de 850 W con el que logra una capacidad de succión total en cualquier superficie. Además, es capaz de combinar este aspirado con el fregado en una sola pasada, lo que deja tus suelos perfectos en mucho menos tiempo. Luego, gracias a la IA que tiene, detecta tanto la suciedad como los movimientos y las zonas más complicadas, decidiendo en todo momento cómo ajustar la potencia para conseguir los mejores resultados sin perjudicar a la autonomía. Y, para rematar, está su cepillo HairLess XL, que evita enredos de pelo y llega a todas partes gracias a su amplia superficie. Es ideal.

De hecho, es una aspiradora que encaja con cualquier hogar. Siempre que necesites una limpieza buena y rápida, esta aspiradora sin cable será para ti. Se adapta a todo, va genial en el coche y no tiene problemas si hay mascotas en casa.

¿Tiene buenas reseñas?

Este aspirador sin cable cuenta con muy buenas reseñas por todo internet, ya que su relación calidad/precio es prácticamente imbatible. Los usuarios destacan su rapidez de carga, su potencia y sus buenos resultados con el pelo de mascotas, como puedes leer en estas reseñas:

"Muy buena aspiradora, carga rápido y la potencia me dura para limpiar todo el piso y el coche. Además se regula sola."

"Tiene una potencia de succión impresionante, capaz de eliminar hasta el polvo más fino y los pelos de mis dos gatos sin esfuerzo."

"Buen producto, un poco pesado pero eficaz y con batería suficiente para un piso de 90 metros, muy satisfecho."

