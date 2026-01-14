Si tu mirada esta cansada, este clásico de Lancome sigue siendo la solución perfecta: Genifique Yeux Ultimate

Este contorno de ojos rejuvenece y da vida a tu mirada y piel sin cambiar tu rutina, y ahora tiene un descuento especial del 30% en Sephora.
El día a día te está pasando factura. Lo notas en tu rostro y, sobre todo, en tu contorno de ojos. Por suerte, puedes revitalizarlo todo gracias a la Crema de ojos Lancome Genifique Yeux Ultimate. Una crema que, gracias a su formulación única y su ligera textura, consigue reparar el contorno de ojos y darte un aspecto más descansado. Y lo mejor es que ahora mismo está rebajada de 80 € a solo 56 €.
Pensada para todo tipo de pieles, este contorno de ojos hace mucho más que cualquier crema hidratante, actúa sobre los signos del envejecimiento de la piel sin importar lo sensible que esta sea.
¿Por qué la recomendamos?
- Por su doble acción reparadora: actúa sobre las arrugas y las ojeras.
- Por cómo mejora el contorno desde la primera aplicación.
- Por la ligereza de su textura, que la hace fácil de aplicar y apta para el uso diario.
- Porque está respaldada tanto por estudios clínicos como por consumidores.
Comprar en Sephora por (
80) 56 €
Crema de ojos Lancome Genifique Yeux Ultimate
La Crema de ojos Lancome Genifique Yeux Ultimate no hace como las demás: no se limita solo a hdiratar. Su fórmula, que combina Beta Glucano-CM con Enoxolona, consigue acelerar los mecanismos naturales de recuperación de la piel, mejorando la suavidad y uniformidad de las zonas en las que la aplicas. Solo necesitas una cantidad similar a un grano de arroz para cada sesión, consiguiendo descongestionar la mirada, aportar hidratación y mejorar el aspecto general de tu contorno de ojos. Te da una piel más lisa, con menos sombras y una mirada mucho más revitalizada, incluso si tienes una piel sensible. Es la aliada perfecta para rejuvenecer la mirada.
Si tienes líneas marcadas, aspecto cansado o un contorno de ojos apagado, esta crema es para ti. De hecho, como su textura no es pesada y su formulación no es nada agresiva, funciona genial en todo tipo de pieles.
Comprar en Sephora por (
80) 56 €
¿Tiene buenas reseñas?
Esta crema no hace más que acumular buenas reseñas por la rapidez de sus efectos, su fácil absorción y su aroma. Aquí puedes leer algunas:
- "Me ha encantado esta crema. De todas las que he probado es la que mejor efecto he notado. Piel suave y hidratada. Repetiré la compra."
- "Sensación al instante de hidratación. Una textura muy agradable sin sensación de grasa, se absorbe muy rápidamente. El olor también muy bueno y agradable."
- "Muy contenta con esta crema."
En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.