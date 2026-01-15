Redmi Note 14 Pro 5G, el teléfono que destaca en lo que importa: cámara, batería y resistencia

telecinco.es 15 ENE 2026 - 12:45h.

Ahorra 120 € en este teléfono de Xiaomi que sorprende por su cámara y enamora por su diseño y prestaciones. El mejor que hay a ese precio.

Los 10 mejores móviles baratos del 2024

¡Ha llegado el momento de cambiar de teléfono móvil! Seguro que estás buscando algún modelo que tenga una buena relación calidad/precio y que, de paso, tenga buena cámara. Pues te adelantamos que no vas a encontrar nada mejor que el Redmi Note 14 Pro 5G. Este terminal está rebajado a 279 € por tiempo limitado y cuenta con una cámara de 200 MP con tecnología Xiaomi, IA y estabilización óptica que da unos resultados de primera. Y además, tiene 256 GB de memoria, procesador de 8 núcleos y autonomía para más de un día.

Es un teléfono ideal para cualquiera que no quiera gastar más de la cuenta, pero también para quienes quieran crear contenido para internet a un nivel superior. Te va a sorprender.

¿Por qué lo recomendamos?

La cámara de 200 MP con IA y estabilización óptica es fenomenal.

Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas se ve muy bien y tiene muy buena iluminación.

Es resistente al agua y al polvo (IP68).

La batería de 5110 mAh aguanta casi dos días de uso sin carga.

Comprar en PcComponentes por ( 399,99 ) 279 €

Redmi Note 14 Pro 5G

Algunos te dirán que es la potencia, otros que es la autonomía. Y, aunque es cierto, lo que más sorprende del Redmi Note 14 Pro 5G es su cámara: 200 MP con zoom óptico de hasta 4 aumentos sin pérdidas, vídeo a 4K con estabilización ópcia y mejoras de IA para el enfoque la calidad de cada toma. Da auténticos resultados profesionales, incluyendo modo HDR para potenciar la iluminación en cada toma. Además, todo el contenido que hagas luce genial en el teléfono, al igual que el resto que consumas, ya que su pantalla curva AMOLED se ve genial y refuerza los colores con la tecnología Dolby Vision, junto con una mayor suavidad gracias a sus 120 Hz. Si te gusta ver series, películas o jugar, este teléfono te va a encantar. De hecho, rinde de maravilla, y lo mejor es que podrás usarlo sin parar durante más de un día sin miedo a que se quede sin batería.

Como tiene 256 GB de memoria, cuenta con espacio de sobra para guardar lo que necesitas. Esa precisamente es la guinda por la que es tan buen teléfono para creadores de contenido, aunque todo lo demás hace que sea un teléfono ideal para quienes simplemente quieren hacer una compra con cabeza.

Comprar en PcComponentes por ( 399,99 ) 279 €

¿Tiene buenas reseñas?

Este teléfono tiene una tasa de recomendación del 99% en PcComponentes, así que ya puedes imaginar cómo son sus reseñas. Los usuarios están encantados con su diseño, su potencia y su batería, como puedes leer a continuación:

"El móvil muy bien, es rápido, la cámara es realmente buena y en relación calidad precio es un buen móvil."

"El teléfono tiene un buen rendimiento. Cámara mejor de lo esperado para la gama media que ofrece."

"Llevo unos días usando el Xiaomi Redmi Note 14 Pro y la verdad es que me ha sorprendido muy positivamente."

