Esta regleta de 10 € protege tus aparatos mejor que muchas que cuestan el doble

Con un precio asequible, la regleta Gembird es ideal para cualquier hogar u oficina, aguanta hasta 4000 W, tiene interruptor y es muy resistente.

Te faltan enchufes en casa y estás viendo regletas, pero también unos precios de lo más sorprendentes. Deja de buscar, porque la Regleta protectora Gembird es justo lo que necesitas: tiene 6 tomas de corriente, interuptor, cable de casi 2 metros y protección certificada contra sobretensiones. Sí, protege tus aparatos a la vez que te da más enchufes, y por solo 10 €.

Es un indispensable para cualquier hogar, pero también para oficinas y entornos de trabajo, gracias a su capacidad para aguantar hasta 10 A y 250 V. No te va a decepcionar.

¿Por qué recomendamos esta regleta?

Tiene protección certificada GS contra cualquier pico de tensión.

Es resistente al fuego, lo que añade una capa de seguridad extra.

Su cable de 1,8 metros da muchas facilidades a la hora de colocarla en cualquier parte.

Soporta hasta 16 A y 250 V, perfecta para equipos de oficina.

Comprar en PcComponentes por 10,99 €

Regleta protectora Gembird

Ni todas las regletas son iguales ni muchas se parecen a la Regleta protectora Gembird. Esta se caracteriza no solo por sus 6 tomas, que te permiten tener conexiones de sobra para todos tus aparatos, sino también por su sistema de protección contra sobretensiones, que evita que un pico de tensión pueda estropear tu ordenador, ya que la regleta lo absorbe sin que te des cuenta. Además de esto, es resistente al fuego y tiene un interruptor con luz con el que lo apagas o lo enciendes todo de golpe con solo pulsarlo. Por otra parte, como su cable es de casi 2 metros, tienes margen de sobra para colocarla donde quieras sin que quede mal, y soporta una buena cantidad de aparatos exigentes, ya que aguanta un total de 4000 W (4 kW).

Tanto si tienes un home office montado, como si simplemente necesitas más enchufes en el salón, el dormitorio o cualquier parte de casa, esta regleta es una apuesta segura.

Comprar en PcComponentes por 10,99 €

¿Tiene buenas reseñas?

Las reseñas que tiene esta regleta son muy positivas, principalmente por su simpleza, su robustez y por cómo protege cualquier dispositivo antre picos de tensión. Aquí puedes leer algunas valoraciones:

"Funcional y simple, funciona muy bien y encaja con lo que dicen."

"Este ladrón de enchufes es más sociable que yo en una fiesta. Ahora todos mis dispositivos tienen dónde enchufarse sin pelearse."

"Cumple con su función: 6 enchufes, protección anti picos de voltaje y encima si el es color negro es muy bonito."

