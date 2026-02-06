Combatir el hambre para construir la paz: así es la nueva alianza de Manos Unidas y Mediaset España

telecinco.es 06 FEB 2026 - 10:22h.

El aumento de los conflictos armados y del hambre dibuja un escenario cada vez más hostil

Aquí puedes ver al completo el evento por la alianza de Manos Unidas y Valor Mediaset contra el hambre

El mundo avanza hacia un escenario cada vez más hostil. El hambre, el aumento de los conflictos y la disminución de la capacidad real para construir la paz se han convertido en amenazas crecientes para la sociedad global. Hoy, cientos de millones de personas no tienen garantizado lo más básico para vivir, una realidad que se concentra especialmente en países afectados por guerras y crisis prolongadas.

El Índice Global de la Paz 2025 alerta de que el número de conflictos activos es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. En muchos de ellos, el hambre no es solo una consecuencia, sino también una causa y, por tanto, un factor que alimenta la violencia. Pese a ello, la inversión internacional en construcción de paz sigue siendo mínima frente a un gasto militar que no deja de crecer.

En este contexto, Manos Unidas lleva 67 años trabajando junto a comunidades vulnerables en África, Asia y América Latina, defendiendo el desarrollo, la justicia social y los derechos humanos como pilares imprescindibles para una paz duradera.

La organización sitúa el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el centro de la paz mundial y pone el foco en una violencia silenciosa que destruye vidas cada día. Bajo esta premisa, Manos Unidas presenta su campaña anual con el lema ‘Declara la guerra al hambre’.

En el marco de esta campaña, la ONG ha firmado una alianza con Mediaset España, con el objetivo de visibilizar el hambre, la desigualdad y la pobreza como formas de violencia que dificultan la paz y el desarrollo en los territorios más desfavorecidos.

A través de su iniciativa de comunicación social ‘Valor Mediaset España’, ambas organizaciones han puesto en marcha la acción ‘Juntos en la lucha contra el hambre’, que busca sensibilizar sobre esta forma de violencia invisible y silenciosa que mata sin necesidad de armas y arrasa con la vida y el futuro de millones de personas.

Diego Losada, presentador de Noticias Cuatro, y Laila Jiménez, copresentadora de Todo es Mentira, participan como embajadores de la acción y protagonizan el spot de la campaña.

Sobre Manos Unidas

Manos Unidas es una organización de la Iglesia católica que desde hace más de 65 años combate las causas estructurales del hambre y la pobreza. Su trabajo se centra en apoyar a las comunidades más vulnerables a través de proyectos de desarrollo humano integral, siempre en colaboración con socios locales y con un enfoque basado en los derechos y la dignidad de las personas.

Sobre Valor Mediaset

Valor Mediaset es la iniciativa de Mediaset España que impulsa contenidos con impacto social, cultural y medioambiental, apostando por historias que fomentan una mirada crítica, responsable y comprometida con los grandes retos de nuestro tiempo.