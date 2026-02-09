Construir un mundo en paz empieza por no mirar hacia otro lado

telecinco.es 09 FEB 2026 - 14:28h.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, insiste en que los medios de comunicación tienen que hacer el esfuerzo de transmitir los conflictos silenciados

Aquí puedes ver al completo el evento por la alianza de Manos Unidas y Valor Mediaset contra el hambre

Compartir







En un mundo marcado por conflictos y guerras, millones de personas siguen sufriendo en silencio, ya que no tienen acceso a lo básico para sobrevivir. Esta realidad se encuentra principalmente en países afectados por conflictos prolongados.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas insiste en que el hambre y la pobreza son causas de todos los conflictos: “La sociedad española no sabe lo que es la violencia estructural, cuando preguntas si creen que el hambre y la pobreza son causas de las guerras y la violencia, el 88% de la sociedad española te dice que sí”.

Además, destaca que los medios de comunicación tienen que hacer el esfuerzo de transmitirnos qué pasa fuera, porque “hay 59 conflictos olvidados de los que no tenemos noticia”. Precisamente por ello, la alianza que ha firmado la ONG con Mediaset España tiene como objetivo el visibilizar el hambre, la desigualdad y la pobreza como formas de violencia que impiden la paz y el desarrollo en estos lugares.

Esta iniciativa pone en marcha la acción ‘Juntos en la lucha contra el hambre’, en el marco de la campaña anual que Manos Unidas presenta con el lema ‘Declara la guerra al hambre’.

En un contexto en el que el número de conflictos activos es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial –según alerta el Índice Global de la Paz 2025–, es muy importante desarrollar este tipo de proyectos. “Queremos que la gente se sensibilice, recapacite, reflexione y le declare también la guerra al hambre”, insiste Cecilia Pilar.

El hambre no es solo una consecuencia de la guerra, es también su origen, por ello, Manos Unidas sigue trabajando para romper este círculo.