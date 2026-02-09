Mercadona transforma la limpieza del hogar: ahora más práctica y más eficaz

telecinco.es 09 FEB 2026 - 09:00h.

Mercadona desarrolla, junto a SPB, una lejía en formato pistola

La lejía se adapta a los nuevos hábitos de limpieza con un formato en espuma más cómodo y eficaz

Si nos preguntan por un básico de limpieza imprescindible en cualquier hogar, la respuesta suele ser inmediata. Y si la pregunta se la hacemos a generaciones anteriores, aún lo tienen más claro. La lejía es, desde hace décadas, sinónimo de limpieza y desinfección. Gracias a su componente activo, el hipoclorito sódico, se utiliza de forma habitual para eliminar bacterias, virus y hongos, convirtiéndose en un aliado esencial en el cuidado del hogar.

Tradicionalmente, la lejía se ha empleado diluida en agua, ajustando la cantidad según el uso previsto, lo que la hace eficaz para múltiples tareas de limpieza y desinfección. Habitualmente, la encontramos en formatos líquidos clásicos o combinada con detergentes que aumentan la densidad del producto y ayudan a evitar salpicaduras durante su aplicación.

Sin embargo, los hábitos evolucionan y Mercadona lo tiene en cuenta. Por ello, la lejía comienza a presentarse en formatos más prácticos y adaptados a las nuevas rutinas de limpieza. En colaboración con SPB, proveedor especialista en productos de limpieza, Mercadona ha desarrollado diferentes estudios para sacar el máximo partido a esta composición química tan conocida y ha sido pionera en ofrecer un producto multiusos con lejía en formato pistola, transformando la forma tradicional de limpiar.

La fórmula de este multiusos está diseñada para mantener la misma eficacia que la lejía convencional, pero con un sistema de pulverización en espuma. Este formato permite que el producto se adhiera mejor a la superficie, actuando durante más tiempo y evitando que resbale, como ocurre con los líquidos.

A continuación, algunas ideas de uso para este multiusos con lejía, pensado para facilitar la limpieza diaria del hogar:

Higiene en zonas concretas

En desagües, juntas de la ducha o áreas con tendencia a la humedad es habitual que aparezcan moho y malos olores. Con la pistola multiusos con lejía de Mercadona, basta con pulverizar sobre la zona deseada, dejar actuar y aclarar o retirar con una bayeta para eliminar esas manchas difíciles.

Limpieza y desinfección de superficies

Suelos, baños, inodoros o cubos de basura requieren limpiezas profundas y una correcta desinfección. Este producto de Bosque Verde permite aplicar unas pocas pulverizaciones, dejar actuar y aclarar o retirar con fregona o bayeta. Además, puede utilizarse en superficies como granito, mármol, materiales aglomerados y cristal.

Quitamanchas y blanqueamiento de ropa blanca

La lejía sigue siendo un recurso habitual para reforzar el lavado y mantener el blanco de las prendas, siempre respetando las dosis recomendadas y evitando tejidos delicados.

Con este formato multiusos, Mercadona apuesta por una limpieza más práctica y eficiente, adaptando un clásico del hogar a las necesidades actuales sin renunciar a su eficacia de siempre.