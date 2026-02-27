En exclusiva, la reacción de Kiko Jiménez a la dura entrevista de su padre, Fernando Martínez, desde prisión

Kiko Jiménez confiesa cómo se enteró de la detención de su padre y qué sintió al ver las imágenes: "Mi madre y yo nos quedamos en shock"

'Vamos a ver' mostró este jueves, en exclusiva, el mensaje que Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, le enviaba a su hijo desde la cárcel. Su testimonio contradice todo lo que sabíamos sobre la mala relación entre padre e hijo, la cual siempre ha sido muy complicada (en palabras del propio Kiko): "Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo", llegó a confesar al programa en una reveladora entrevista.

Y es que Kiko Jiménez confesó en '¡De viernes!' que su padre nunca fue una buena influencia para él haciendo alusión a los robos cometidos en el pasado por parte de Fernando. Pero Fernando no solo niega haber robado, si no que, además, siembre la duda sobre su propio hijo. 'Vamos a ver' tiene ahora la reacción de Kiko Jiménez a esta polémica entrevista de su padre y desvela la respuesta de su madre, Carmina.

Kiko Jiménez reacciona a la entrevista de su padre desde la cárcel

Kike Calleja ha podido hablar con Kiko Jiménez y tiene toda la información sobre cómo ha reaccionado el novio de Sofía Suescun a la entrevista que su padre ha concedido desde la cárcel: "Le encontré bastante disgustado. Dice que está indignado de ver a su padre dar la cara, diciendo esas cosas tanto de él como de su madre. Dice 'no entiendo por qué no me deja en paz, ya que tengo yo ahora mi vida".

"Es una persona que nunca se ha ocupado de mí, nunca me ha dado dinero en el sentido de para preocuparse de mi crecimiento. La única persona que me ha sacado adelante ha sido mi padre y, obviamente, mis abuelos", añade Kiko en boca de Kike Calleja. El colaborador y periodista desvela, además, que desde prisión se ha puesto en contacto con Kiko el director para intentar esclarecer quién ha ayudado a Fernando a hacer esta entrevista. "Dice 'me parece bastante aberrante' y me dicen que Carmina está también bastante disgustada.

Carmina responde a la entrevista de Fernando, su expareja

Por otro lado, Pepe del Real ha hablado con Carmina, que se ha pronunciado tras esta entrevista que ha concedido su expareja y en la que la acusa de haberse marchado con un bebé de cinco meses sin motivo alguno: "¿Que soy una niña caprichosa? Si no me llego a ir me entierran. Todo lo que dijo en la entrevista es mentira. Él ya había pasado pro prisión antes de estar conmigo. Entonces, cuando yo me enteré de todo, vi que me había engañado, tenía que salir volando de allí", es parte de su respuesta.

Carmina define a su expareja como "un bala perdida" y considera que "a la vista está" por cómo ha acabado de nuevo en prisión. Cuenta que su hijo ha visto a su padre tan solo dos veces en su vida y que ahora tiene otras cosas de las que preocuparse, como de cuidar de su madre, una persona mayor que necesita de su ayuda: "No quiero ninguna guerra ni nada con esta persona. Es una persona que no está bien y que está hablando desde la cárcel", añade Carmina en referencia a Fernando.