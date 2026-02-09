Así es el moldeador de pelo en oferta que está arrasando en Cecotec

telecinco.es 09 FEB 2026 - 13:58h.

El moldeador AirGlam 14in1 Flex baja de precio, pero no de calidad: motor de 1400 W, tecnología profesional y un look siempre de peluquería.

Sea porque te gusta experimentar, o porque ya no quieres ir tanto a la peluquería, seguro que estás buscando buenos productos para tu cabello. La primera parada la tienes justo aquí, con el Cepillo Moldeador Cecotec AirGlam 14in1 Flex, porque este modelo no solo seca más rápido y mejor, sino que también evita el encrespamiento, protege tu pelo y le da más brillo y salud, a la vez que te da facilidades para elegir el look que quieras con sus 14 cabezales. Es buenísimo, y lo mejor de todo es que además está rebajado a 169€.

¿Tienes un cabello rebelde? ¿Un pelo delicado? No importa. Se adapta a todo tipo de cabellos, dando siempre lo mejor de sí para que luzcas cada día como recién salida de la peluquería.

¿Por qué este cepillo moldeador y no otro?

El mango plegable se ajusta a cada cabeza y es muy ergonómico.

Trae 14 cabezales para hacer lo que quieras: rizar, alisar, dar volumen, ondular y más.

Tiene una pantalla que te indica la temperatura y la velocidad en todo momento.

Elimina el encrespamiento y evita el daño por calor gracias a las tecnologías CoandaTech y la iónica.

Cepillo Moldeador Cecotec AirGlam 14in1 Flex

Lo primero que te va a sorprender del Cepillo Moldeador Cecotec AirGlam 14in1 Flex es lo más sencillo: su mango plegable. Solo tienes que colocarle el cabezal y él se ajusta automáticamente a este para que te sea más fácil de manejar con tu pelo, sin importar la zona de tu cabello que vayas a tratar. Como tiene 14 entre los que elegir, no te van a faltar opciones para experimentar con tu look y, además, gracia al motor Brushless que trae equipado, consigue que el secado y el moldeado sean mucho más rápidos, perfecto si tienes prisa. Tampoco podemos olvidarnos del revestimiento de cerámica y queratina que trae, junto con la tecnología iónica. ¿Por qué? Porque eso hace que tu pelo no sufra daño por el calor, que haya mucho menos encrespamiento y, además, que el pelo luzca mucho más brillante y sano.

Al tener tantos cabezales y ser tan fácil de manejar, es un moldeador que se adapta a cualquier perfil. No importa lo largo o corto que sea tu cabello, tampoco lo sensible o resistente que sea. Siempre te va a dar buenos resultados.

¿Qué dicen las reseñas de este modelo?

La inmensa mayoría de reseñas de este cepillo moldeador coinciden en la calidad que tiene, las facilidades que dan todos sus accesorios y lo intuitivo que es. Su relación calidad/precio también es un punto que destacan. Puedes leer varias reseñas a continuación:

"Seca muy bien y alisa perfecto y rápido. Los accesorios de hacer ondas es increíble por que te recoge el cabello solito. En verdad el producto está muy bien."

"Ya le compré uno a mi madre y me gustó tanto que ella acabó comprándome uno a mí, así que creo que podemos hacernos una idea."

" En mi caso, que tengo el pelo fino, me gusta porque no lo apelmaza ni lo encrespa. Para alisar queda muy natural y para dar volumen funciona de maravilla."

