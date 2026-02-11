Helena destapa la verdad de la relación que tiene con Gilbert delante de Claudia: “No es un montaje”
Helena y Claudia se han puesto cara a cara en 'Tentaciones Privé' en el que han hablado de los motivos por el que se ha roto la amistad que empezó en 'La isla de las tentaciones 9' y todo lo que tiene que ver con Gilbert.
"El único apoyo que estoy teniendo estas semanas es Gilbert", dejaba claro Helena, la que pedía perdón a Claudia si le habían molestado las indirectas que se han subido de los dos en las redes sociales: "A lo mejor eso está feo y alimentar que nos hemos liado también". La que aclaraba la verdadera relación que le une con él.
Marta Peñate, al escuchar las explicaciones de Helena, reflexionaba rotunda sobre esto: "En algún momento también te podías haber pronunciado y no alimentar esa historia, yo le hubiera parado los pies a Gilbert".