Patricia Fernández 11 FEB 2026 - 20:00h.

Helena y Claudia se han puesto cara a cara en 'Tentaciones Privé' en el que han hablado de los motivos por el que se ha roto la amistad que empezó en 'La isla de las tentaciones 9' y todo lo que tiene que ver con Gilbert.

"El único apoyo que estoy teniendo estas semanas es Gilbert", dejaba claro Helena, la que pedía perdón a Claudia si le habían molestado las indirectas que se han subido de los dos en las redes sociales: "A lo mejor eso está feo y alimentar que nos hemos liado también". La que aclaraba la verdadera relación que le une con él.

Marta Peñate, al escuchar las explicaciones de Helena, reflexionaba rotunda sobre esto: "En algún momento también te podías haber pronunciado y no alimentar esa historia, yo le hubiera parado los pies a Gilbert".