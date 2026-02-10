telecinco.es 10 FEB 2026 - 14:01h.

La alianza entre Manos Unidas y Mediaset España nace para demostrar que alimentar la paz es posible

Aquí puedes ver al completo el evento por la alianza de Manos Unidas y Valor Mediaset contra el hambre

Compartir







Hablar de hambre, desigualdad y pobreza no es solo responsabilidad de la cooperación internacional. También implica a los medios de comunicación, que tienen un papel clave a la hora de dar visibilidad a realidades que, aunque muchas veces pasan desapercibidas, afectan a millones de personas.

Desde esta mirada nace la alianza entre Manos Unidas y Mediaset España, una colaboración que busca demostrar que alimentar la paz es posible cuando se ponen el foco, la voz y los recursos al servicio de una causa común.

A través de la iniciativa 'Valor Mediaset España’, el grupo audiovisual se suma a la campaña anual de Manos Unidas ‘Declara la guerra al hambre’, con el objetivo de visibilizar el hambre y la pobreza como formas de violencia silenciosa que impiden el desarrollo y acaban con cualquier posibilidad de paz duradera.

“Creo que todo esto nos va a mejorar a nosotros como profesionales”, afirma Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña, subrayando el valor que tiene para el sector implicarse en proyectos con impacto social. Desde Mediaset, el compromiso pasa por ejercer de altavoz y contribuir a que este tipo de mensajes lleguen a millones de personas.

La acción conjunta ‘Juntos en la lucha contra el hambre’ se enmarca en una trayectoria de casi siete décadas de Manos Unidas trabajando junto a comunidades vulnerables de África, Asia y América Latina. Una labor sostenida que sitúa el desarrollo y la defensa de los derechos humanos como condiciones imprescindibles para construir una paz real, entendida no solo como ausencia de conflictos armados, sino como la garantía de una vida digna.

Para Manos Unidas, esta alianza supone una oportunidad clave para ampliar el alcance de su mensaje. Tal y como señala su presidenta, Cecilia Pilar, la colaboración permite que la campaña llegue a una audiencia mucho más amplia de la que sería posible en solitario.