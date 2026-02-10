telecinco.es 10 FEB 2026 - 14:53h.

Alba ha llegado a 'El precio justo' con muchísimas ganas de jugar, además su abuelo, fiel seguidor del concurso, la acompaña desde el público para apoyarla y animarla.

Alba ha jugado estupendamente, y pese a que no ha conseguido llevarse nada en el minijuego, ha tenido la oportunidad de jugar en la ruleta final donde ha vencido al resto de concursantes y ha tenido la oportunidad de enfrentarse a 'el escaparate final'.

La concursante ha llegado al final con muchísimas ganas e ilusión por llevarse los grandes premios expuestos, pero ¿conseguirá acertar el precio y llevárselos a casa?

Alba ha tenido que intentar adivinar el precio total de los siguientes premios:

Un robot limpia piscinas y un robot cortacésped

Una moto 125cc con casco

Un viaje de 10 noches para dos personas a Costa Rica con vuelos incluidos

Coche SUV eléctrico

¿Sabrán decir Alba y su abuelo cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Alba y su abuelo deben adivinar el precio total del escaparate final y tienen 1.000 euros de margen de error. Ambos se lo piensan mucho, echan cuentas y deciden una cifra: ''44.000 euros'', aunque el abuelo de Alba insiste: ''Pon 50.000 euros'', pero su nieta se queda con la cifra inicial.

Tras un tenso momento de espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 44.342 euros, por lo que Alba consigue, por primera vez en el programa, llevarse los premios de 'el escaparate final'. Abuelo y nieta no pueden de la emoción, ella llora y Carlos Sobera intenta tranquilizarla: ''¡Está temblando!''.