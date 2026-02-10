Bad Bunny revoluciona la Super Bowl con un show latino, político y lleno de simbolismos

telecinco.es 10 FEB 2026 - 14:18h.

El artista convirtió el descanso del partido en una defensa de la identidad latina, los migrantes y la idea de que América es un continente entero

¿Aún no has visto el descanso de la Super Bowl del que todo el mundo habla? El show de Bad Bunny en la LX Super Bowl no fue solo música, fue una declaración política, cultural y emocional en prime time. El artista abrió el espectáculo con un mensaje claro: "Qué rico es ser latino", una frase que, en un contexto donde muchas personas que hablan español o tienen nombres y apellidos latinos sufren persecución en Estados Unidos, fue una declaración de intenciones.

La escenografía rodeaba el terreno de juego con escenas que recordaban a los trabajos que realizan muchos migrantes en EE.UU.: limpieza, construcción, servicio, agricultura. Bad Bunny no necesitó dar un discurso para dejar claro que los migrantes no cruzan fronteras para delinquir, sino para trabajar.

Un escenario lleno de cameos, símbolos y crítica

El estadio se convirtió en una versión caribeña de la vida cotidiana: “La Casita”, gente jugando al dominó, puestos de comida, tienditas de barrio, banderas y una estética que recordaba a Puerto Rico y a cualquier barrio latino del continente. Entre esas escenas aparecieron invitados de lujo: Lady Gaga, que interpretó una versión salsera de "Die With a Smile", como guiño a una sociedad globalizada donde la idea de "pureza" cultural ya no tiene sentido; Ricky Martin, que se unió a Bad Bunny en un momento cargado de emoción con referencias a Hawáii; y una larga lista de cameos: Cardi B, Karol G, Young Miko, Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle, el beisbolista Ronald Acuña Jr., los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas y Toñita, histórica propietaria del Caribbean Social Club.

En medio del festejo, hubo espacio para la denuncia. Con “El Apagón” y los postes eléctricos en escena, Bad Bunny recordó las crisis energéticas y las luchas sociales de Puerto Rico. También ondeó una bandera puertorriqueña con un azul más claro, asociada a movimientos pro-independencia, un gesto sutil pero cargado de significado.

"América somos todos" y un final de resistencia

El mensaje político se hizo aún más explícito al final. Con el balón de rugby en la mano, Bad Bunny pronunció un contundente "seguimos aquí", una frase que, en boca de un artista latino en el mayor escaparate deportivo de Estados Unidos, sonó a resistencia y permanencia. Después, tomó la expresión "God bless America" y la resignificó: comenzó a nombrar uno a uno los países de Norte, Centro y Sudamérica, acompañados de sus banderas, para recordar que América no es solo Estados Unidos, sino todo un continente.

En las pantallas apareció una frase que se ha convertido en el resumen perfecto del show: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". Un mensaje de unidad frente al racismo, la xenofobia y las fronteras invisibles. En paralelo, se proyectó la imagen de un niño viendo cómo Bad Bunny ganaba el Grammy: un guiño a ese momento histórico en el que, por primera vez, un disco enteramente en español se llevó el premio a Álbum del Año. Un recordatorio de que la música en español ya no está en la periferia, sino en el centro del mapa.

Si quieres volver a emocionarte con cada detalle del show, aquí puedes verlo completo:

https://www.youtube.com/watch?v=G6FuWd4wNd8

