Desaparece un hombre que llamó a emergencias para alertar de que su barco se estaba hundiendo: "Voy a saltar al agua de inmediato"

Un dispositivo de búsqueda de Salvamento Marítimo continúa buscando a una embarcación de recreo y a su ocupante en Carboneras, Almería, tras recibir una alerta de naufragio a primera hora de la tarde.

Fuentes del servicio de emergencia 112 y del propio equipo que colabora en la búsqueda, han informado de que el aviso llegó en torno a las dos del medio día. Fue el afectado quien hizo la llamada de socorro alertando de que su embarcación, de seis metros, se estaba hundiendo a cinco millas náuticas del puerto de Carboneras.

En la llamada, el tripulante explicó que estaba entrando agua en la nave y que ya no quedaban chalecos salva vidas. Afirmó que no se encontraba herido, pero que estaba en una situación muy crítica y que iba a “saltar al agua de inmediato”. Tras estas palabras, la comunicación se cortó. Intentaron en varias ocasiones volver a llamar a la nave, pero sin éxito.

Piden colaboración para encontrar al hombre

Los servicios de emergencia contactaron rápidamente con Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y Protección Civil, que establecieron un operativo de búsqueda y rescate para encontrar la nave que se estaba hundiendo y poder salvar al hombre que hizo la llamada. El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) ha asumido el mando operativo. Un helicóptero también busca por aire, pero sin que haya más información sobre el desaparecido.

Además, Salvamento Marítimo ha contactado con varios buques que se encontraban cerca de la zona indicada para solicitar su colaboración y que aporten cualquier tipo de información que pueda resultar útil en la investigación.